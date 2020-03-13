Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Єрмак: У найближчі місяці Україна поверне всіх, кого утримують в ОДРЛО

П'ятниця, 13 березня 2020, 14:31
Єрмак: У найближчі місяці Україна поверне всіх, кого утримують в ОДРЛО

Голова Офісу президента  Андрій Єрмак заявляє, що у найближчі місяці Україна поверне усіх громадян, яких утримують на території ОРДЛО.

Джерело: брифінг Єрмака 13 березня

Пряма мова: "Декілька днів тому відбулася чергова зустріч Тристоронньої контактної групи у Мінську… Головним (рішенням, яке там було прийняте, – ред.) – було рішення – я вважаю, що це відбудеться, і Україна зробить все, щоб це відбулося, – що протягом найближчих місяців ми повернемо усіх громадян, які сьогодні знаходяться і  утримуються на території так званих ОРДЛО".

Деталі: Він додав, що також було прийняте рішення про продовження роботи українських спеціалістів щодо визначення "нових трьох пунктів з гуманітарної точки зору, на яких може бути розведення сил і засобів".

Передісторія:

  • 15 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада веде переговори про повернення 200 ув'язнених Росією українців.
  • 5 березня українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для обміну утримуваними особами і полоненими з ОРДЛО.
  • 6 березня уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова заявила, що до списку на обмін з РФ включили 86 незаконно ув’язнених кримських татар.
  • Останній обмін утримуваними особами відбувся 29 грудня 2019 року. Тоді бойовики ОРДЛО звільнили 81 українця, з них 76 повернулися на підконтрольну Україні територію. У свою чергу, Україна передала 124 особи. 
  • Згодом СБУ опублікувала список повернутих в Україну осіб, серед яких 12 військових, 64 цивільних.  

Ірина Балачук, УП
Теми: Андрій ЄрмакполоненіОРДЛОобмін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Андрій Єрмак
На тлі подій в Росії Єрмак опублікував фото з воєначальниками
Директор НАБУ про відносини з Єрмаком: Сидів за одним столом
Зеленський, Єрмак та інші боги і сутності. Хто є хто в українській міфології часів війни
Останні новини
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
Усі новини...
Реклама: