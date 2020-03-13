Єрмак: У найближчі місяці Україна поверне всіх, кого утримують в ОДРЛО

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П'ятниця, 13 березня 2020, 15:31

Голова Офісу президента  Андрій Єрмак заявляє, що у найближчі місяці Україна поверне усіх громадян, яких утримують на території ОРДЛО.

Джерело: брифінг Єрмака 13 березня

Пряма мова: "Декілька днів тому відбулася чергова зустріч Тристоронньої контактної групи у Мінську… Головним (рішенням, яке там було прийняте, – ред.) – було рішення – я вважаю, що це відбудеться, і Україна зробить все, щоб це відбулося, – що протягом найближчих місяців ми повернемо усіх громадян, які сьогодні знаходяться і  утримуються на території так званих ОРДЛО".

Деталі: Він додав, що також було прийняте рішення про продовження роботи українських спеціалістів щодо визначення "нових трьох пунктів з гуманітарної точки зору, на яких може бути розведення сил і засобів".

Передісторія:

  • 15 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада веде переговори про повернення 200 ув'язнених Росією українців.
  • 5 березня українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для обміну утримуваними особами і полоненими з ОРДЛО.
  • 6 березня уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова заявила, що до списку на обмін з РФ включили 86 незаконно ув’язнених кримських татар.
  • Останній обмін утримуваними особами відбувся 29 грудня 2019 року. Тоді бойовики ОРДЛО звільнили 81 українця, з них 76 повернулися на підконтрольну Україні територію. У свою чергу, Україна передала 124 особи. 
  • Згодом СБУ опублікувала список повернутих в Україну осіб, серед яких 12 військових, 64 цивільних.  

Ірина Балачук, УП
Теми: Андрій Єрмак полонені ОРДЛО обмін


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