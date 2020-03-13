Єрмак: У найближчі місяці Україна поверне всіх, кого утримують в ОДРЛО

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що у найближчі місяці Україна поверне усіх громадян, яких утримують на території ОРДЛО.

Джерело: брифінг Єрмака 13 березня

Пряма мова: "Декілька днів тому відбулася чергова зустріч Тристоронньої контактної групи у Мінську… Головним (рішенням, яке там було прийняте, – ред.) – було рішення – я вважаю, що це відбудеться, і Україна зробить все, щоб це відбулося, – що протягом найближчих місяців ми повернемо усіх громадян, які сьогодні знаходяться і утримуються на території так званих ОРДЛО".

Деталі: Він додав, що також було прийняте рішення про продовження роботи українських спеціалістів щодо визначення "нових трьох пунктів з гуманітарної точки зору, на яких може бути розведення сил і засобів".

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