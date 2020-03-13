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Ермак: В ближайшие месяцы Украина вернет всех, кого удерживают в ОДРЛО

Пятница, 13 марта 2020, 14:31
Ермак: В ближайшие месяцы Украина вернет всех, кого удерживают в ОДРЛО

Председатель Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что в ближайшие месяцы Украина вернет всех граждан, которых удерживают на территории ОРДЛО.

Источник: брифинг Ермака 13 марта

Прямая речь: "Несколько дней назад состоялась очередная встреча Трехсторонней контактной группы в Минске... Главным (решением, которое там было принято, – ред.) – было решение – я считаю, что это произойдет, и Украина сделает все, чтобы это произошло, – что в ближайшие месяцы мы вернем всех граждан, которые сегодня находятся и удерживаются на территории так называемых ОРДЛО".

Детали: Он добавил, что также было принято решение о продлении работы украинских специалистов по определению "новых трех пунктов с гуманитарной точки зрения, на которых может быть разведение сил и средств".

Предыстория:

  • 15 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть ведет переговоры о возвращении 200 заключенных Россией украинцев.
  • 5 марта украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для обмена удерживаемыми лицами и пленными с ОРДЛО.
  • 6 марта уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что в список на обмен с РФ внесли 86 незаконно заключенных крымских татар.
  • Последний обмен удерживаемыми лицами состоялся 29 декабря 2019 года. Тогла боевики ОРДЛО освободили 81 украинца, из них 76 вернулись на подконтрольную Украины территорию. В свою очередь, Украина передала 124 человека.
  • СБУ позже опубликовала список всех возвращенных Украине лиц. Из них – 12 военные, 64 гражданских.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Андрей ЕрмакпленныеОРДЛОобмен
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