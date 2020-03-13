Ермак: В ближайшие месяцы Украина вернет всех, кого удерживают в ОДРЛО

Председатель Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что в ближайшие месяцы Украина вернет всех граждан, которых удерживают на территории ОРДЛО.

Источник: брифинг Ермака 13 марта

Прямая речь: "Несколько дней назад состоялась очередная встреча Трехсторонней контактной группы в Минске... Главным (решением, которое там было принято, – ред.) – было решение – я считаю, что это произойдет, и Украина сделает все, чтобы это произошло, – что в ближайшие месяцы мы вернем всех граждан, которые сегодня находятся и удерживаются на территории так называемых ОРДЛО".

Детали: Он добавил, что также было принято решение о продлении работы украинских специалистов по определению "новых трех пунктов с гуманитарной точки зрения, на которых может быть разведение сил и средств".

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