Отдельные "слуги народа" против создания совета с ОРДЛО. Позиция фракции неизвестна

Некоторые нардепы фракции "Слуга народа" выступили против создания консультативного совета в Трехсторонний контактной группе с участием представителей ОРДЛО. Официальная позиция фракции пока не известна.

Источник: Facebook-страницы нардепов "Слуги народа" Анастасии Красносельской, Гео Лероса, Егора Чернева

Дословно заявление: "Обращаемся к президенту Владимиру Зеленскому о необходимости, в условиях противоречивой общественной реакции на последние Минские инициативы, предоставить поручение представителям Украины в ТКГ и всем переговорщикам Украины вернуться в рамки законодательства и не допустить реализации обнародованных решений по созданию консультативной группы способом и формах, которые не находят поддержку народа Украины, противоречат действующему законодательству государства и национальным интересам.

Призываем президента обязать делегацию Украины на переговорах с Российской Федерацией проводить на регулярной основе консультации и информировать Верховную Раду относительно подходов и состояния переговоров".

Детали: Нардепы напоминают, что по закону "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" Россия осуществляет временную оккупацию территорий в этих областях.

В соответствии с законодательством, на временно оккупированной территории Украины действуют оккупационные органы власти РФ.

Таким образом, "украинское законодательство исключает признание в любой форме любых органов власти так называемых "ЛНР", "ДНР", ОРДЛО и т.д".

По мнению отдельных "слуг народа", все переговоры по Донбассу должны вестись исключительно с Россией и ее представителями, а "легитимность представителей, так называемых ОРДЛО, может быть признана только если они предназначены законными представителями Украины".

Нардепы намекают, что хоть консультативный совет является лишь совещательным органом без права принятия решений, но сам факт его создания может поставить под сомнение закрепленную в законодательстве позицию, что на востоке Украины - вооруженная агрессия со стороны РФ.

Отмечается, что такой подход может поставить под сомнение продолжение санкций наших западных партнеров и никоим образом не решает составляющую конфликта, которая отвечает за безопасность на Донбассе.

Отметим, что пока неизвестно, кто именно подписался под соответствующим заявлением "слуг народа".

"Украинская правда" пыталась связаться с руководством партии и фракции, чтобы узнать официальную позицию "Слуги народа", однако там никто не ответил.

На данный момент заявление поддержали 30 нардепов: Аликсийчук Александр, Безгин Виталий, Бондарь Анна, Васильев Игорь, Герус Андрей, Гурин Дмитрий, Жупанин Андрей, Кисилевский Дмитрий, Красносельская Анастасия, Кузьминых Сергей, Лерос Гео, Мариковський Александр Марчук Игорь, Мезенцева Мария, Михайлюк Галина, Мовчан Алексей, Мотовиловець Андрей , Наталуха Дмитрий, Петруняк Евгений, Подгорная Виктория, Потураев Никита, Рублев Вячеслав, Тимофийчук Владимир, Ткаченко Александр, Фрис Игорь, Чернев Егор, Черный Дмитрий, Шуляк Елена, Юнаков Иван, Яременко Богдан, Ясько Лиза.

Что было раньше: 13 марта глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что на последней встрече в Минске стороны договорились создать общую платформу с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются правительством Украины.

При этом Ермак отметил, что это не шаги, которые создают правовое поле для признания представителей ОРДЛО.

Решение о создании соответствующего совета еще не принято, но этот вопрос решится во время следующей встречи ТКГ в Минске.

Ермак не смог ответить, кто именно будет представлять ОРДЛО в соответствующем "консультативном совете".

13 марта стало известно, что в Минске подписаны соглашения о создании консультативного совета, в котором ОРДЛО будут представлены как субъект, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя оказалась на уровне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Почему это важно: Россия 6 год осуществляет гибридную военную агрессию против Украины, аннексировав Крымский полуостров и поддерживая незаконные вооруженные формирования на Донбассе военной техникой и силами регулярных войск. При этом РФ не признает своего участия в агрессии и называет войну на Донбассе "внутренним конфликтом Украины". Кремль постоянно склоняет официальный Киев к непосредственным переговорам с боевиками.

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