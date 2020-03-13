Отдельные "слуги народа" против создания совета с ОРДЛО. Позиция фракции неизвестна

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Пятница, 13 марта 2020, 17:42

Некоторые нардепы фракции "Слуга народа" выступили против создания консультативной группы в ТКГ с участием представителей ОРДЛО. Официальная позиция фракции пока не известна.

Источник: Facebook-страницы нардепов "Слуги народа" Анастасии Красносельской, Гео Лероса, Егора Чернева

Дословно заявление: "Обращаемся к президенту Владимиру Зеленскому о необходимости, в условиях противоречивой общественной реакции на последние Минские инициативы, предоставить поручение представителям Украины в Трехсторонний контактной группе и всем переговорщикам Украины вернуться в рамки законодательства и не допустить реализации обнародованных решений по созданию консультативной группы способом и формах, которые не находят поддержку народа Украины, противоречат действующему законодательству государства и национальным интересам.

Призываем президента обязать делегацию Украины на переговорах с Российской Федерацией проводить на регулярной основе консультации и информировать Верховную Раду относительно подходов и состояния переговоров".

Дополняется...

Что было раньше: 13 марта стало известно, что в Минске подписаны соглашения о создании консультативного совета, в котором ОРДЛО будут представлены как субъект, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя оказалась на уровне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Почему это важно: Россия 6 год осуществляет гибридную военную агрессию против Украины, аннексировав Крымский полуостров и поддерживая незаконные вооруженные формирования на Донбассе военной техникой и силами регулярных войск. При этом РФ не признает своего участия в агрессии и называет войну на Донбассе "внутренним конфликтом Украины". Кремль постоянно склоняет официальный Киев к непосредственным переговорам с боевиками.

Предыстория:

  • Вооруженный конфликт на востоке Украины, спровоцированный Россией, длится с весны 2014 года. Для его урегулирования создана Трехсторонняя контактная группа, которая работает в Минске (Беларусь).
  • Минские соглашения включают в себя Минский протокол от 5 сентября 2014 года (первые договоренности Трехсторонней контактной группы в Минске о временном перемирии на востоке Украины) и Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола от 12 февраля 2015 года.
  • Совет Безопасности ООН 17 февраля 2015 одобрил этот комплекс мер.

Украинская правда
Темы: Слуга народа ОРДЛО Андрей Ермак Верховная Рада Минские соглашения


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