Безсмертний про нові домовленості у Мінську: Це виведення Росії у статус миротворця

Колишній представник України у Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний вважає, що створення консультативної ради за участі представників ОРДЛО призведе до модерації перемовин Москвою.

Джерело: матеріал УП "Зеленський підіграє агресору. Що означає створення спільного органу з бойовиками"

Пряма мова Безсмертного: "Є дві сторони питання – політична і правова.

У політичному сенсі це рішення означає руйнування клубу "друзів України" в світі. Навіть найбільший прихильник України, сидячи на кріслі, витре чоло і скаже: "Слава Богу!". Це означає, що Київ відмовляється від підтримки.

У правовому – по суті це є визнанням сторонами конфлікту представників ОРДЛО та України. І виведення Росії за рамки конфлікту, переведення її у статус спостерігача, а й можливо навіть миротворця…

Роль модератора і буде відігравати оця консультативна рада. Будь-яка бухгалтерія, яка створюється не за протоколами ООН, а за регламентом цієї ради, буде нав’язана з Москви.

Ми намагалися уникнути цього всі останні роки. Якщо подивитися, хто входить до складу цієї консультативної ради, стає очевидним, чия позиція там буде домінувати…

Інформаційно Росія це подасть як визнання Зеленським та Україною того, що відбувається на Донбасі, громадянською війною.

Росія виведе себе з позиції учасника конфлікту, сама себе зробить миротворцем. Технічно це буде зроблено руками Єрмака з політичного благословення Зеленського.

При цьому всю зброю, боєприпаси, спецпідрозділи, які вони перекидували, так і будуть перекидувати. Але тепер будуть звинувачувати Київ у всьому, що там відбувається…

Це відставка для Зеленського. Він сам вже розуміє, що миру досягти так не вдасться, а політична катастрофа може відбутися".

Деталі: За умов, що склалися, на думку експредставника в Мінську, Україні потрібно долучити до перемовин сильну людину, яка зможе "контраргументувати" позицію інших сторін.

Безсмертний каже, що Консультативна рада буде дорадчою, але "це все слова", адже ТКГ загалом діє за дорадчим принципом.

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