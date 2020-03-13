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Бессмертный о новых договоренностях в Минске: Это вывод России в статус миротворца

Пятница, 13 марта 2020, 18:44
Бессмертный о новых договоренностях в Минске: Это вывод России в статус миротворца

Бывший представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Роман Безсмертный считает, что создание консультационного совета с участием представителей ОРДЛО приведет к модерации переговоров Москвой.

Источник: материал УП "Зеленский подыгрывает агрессору. Что означает создание совместного органа с боевиками"

Прямая речь Безсмертного: "Есть две стороны вопроса – политическая и правовая.

В политическом смысле это решение означает разрушение клуба "друзей Украины" в мире. Даже самый большой сторонник Украины, сидя на кресле, вытрет лоб и скажет: "Слава Богу!". Это означает, что Киев отказывается от поддержки.

В правовом – по сути это является признанием сторонами конфликта представителей ОРДЛО и Украины. И вывод России за рамки конфликта, перевод ее в статус наблюдателя, а возможно даже миротворца... 

Роль модератора и будет играть этот консультационный совет. Любая бухгалтерия, которая создается не по протоколам ООН, а по регламенту этого совета, будет навязана из Москвы.

Мы пытались избежать этого все последние годы. Если посмотреть, кто входит в состав этого консультационного совета, становится очевидным, чья позиция там будет доминировать... 

Информационно Россия это подаст как признание Зеленским и Украины того, что происходит на Донбассе, гражданской войной.

Россия выведет себя с позиции участника конфликта, сама себя сделает миротворцем. Технически это будет сделано руками Ермака с политического благословения Зеленского.

При этом все оружие, боеприпасы, спецподразделения, которые они перекидывали, так и будут перекидывать. Но теперь будут обвинять Киев во всем, что там происходит ...

Это отставка для Зеленского. Он сам уже понимает, что мира достичь так не удастся, а политическая катастрофа может произойти".

Детали: В условиях, которые сложились, по мнению экс-представителя в Минске, Украине нужно привлечь к переговорам сильного человека, который сможет "контраргументировать" позицию других сторон.

Безсмертный говорит, что Консультационный совет будет совещательным, но "это все слова", так как ТКГ целом действует по совещательному принципу.

Предыстория:

  • 11 марта в Минске состоялась встреча Трехсторонней контактной группы.
  • 13 марта стало известно, что в Минске подписаны соглашения о создании консультативного совета, в котором ОРДЛО будут представлены как субъект, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя оказалась на уровне с Германией, Францией и ОБСЕ.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что стороны договорились создать общую платформу с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются правительством Украины.

Украинская правда

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Темы: войнаМинские соглашенияРосcияБессмертный
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