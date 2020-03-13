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Єрмак зустрічався зі "Слугами народу"

П'ятниця, 13 березня 2020, 18:54
Єрмак зустрічався зі Слугами народу

Наразі в Офісі президента відбувається зустріч глави відомства Андрія Єрмака та нардепів фракції "Слуга народу".

Джерело: джерела УП

Деталі: Серед присутніх у будівлі нардепи Микола Тищенко, Єлизавета Ясько, Юлія Гришина та інші.

Тим часом о 20:00 на Банковій під будівлею Офісу президента партія "Голос" збирає людей через домовленості у Мінську.

Що було раніше: Деякі нардепи фракції "Слуга народу" виступили проти створення консультативної ради в Тристоронній контактній групі за участі представників ОРДЛО. Офіційна позиція фракції поки не відома.

Станом на 21:13 заяву підтримали 43 нардепи: Аліксійчук Олександр, Безгін Віталій, Богданець Андрій, Бондар Ганна, Вагнєр Вікторія, Василевська-Смаглюк Ольга, Василів Ігор, Герус Андрій, Гурін Дмитро, Дануца Олександр, Дирдін Максим, Жупанин Андрій, Кисилевський Дмитро, Куцак Богдан, Красносільська Анастасія, Кузьміних Сергій, Лерос Гео, Маріковський Олександр, Марчук Ігор, Мезенцева Марія, Матусевич Олександр, Михайлюк Галина, Мовчан Олексій, Мотовиловець Андрій, Наталуха Дмитро, Овчинникова Юлія, Пашковський Максим, Петруняк Євген, Подгорна Вікторія, Потураєв Микита, Прощук Едуард, Рубльов Вячеслав, Санченко Олександр, Стернійчук Валерій, Тимофійчук Володимир, Ткаченко Олександр, Фріс Ігор, Чернєв Єгор, Чорний Дмитро, Шуляк Олена, Юнаков Іван, Яременко Богдан, Ясько Ліза.

13 березня стало відомо, що у Мінську підписано домовленості про створення консультативної ради, в якій ОРДЛО будуть представлені як суб'єкт, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася на рівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Чому це важливо: Росія 6 рік здійснює гібридну військову агресію проти України, анексувавши Кримський півострів та підтримуючи незаконні збройні формування на Донбасі військовою технікою та силами регулярних військ. При цьому РФ не визнає своєї участі в агресії та називає війну на Донбасі "внутрішнім конфліктом України". Кремль постійно схиляє офіційний Київ до безпосередніх переговорів із бойовиками.

Знати більше: Зеленський підіграє агресору. Що означає створення спільного органу з бойовиками

Українська правда

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Теми: Андрій ЄрмакОфіс президентаСлуга народу
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