Сейчас в Офисе президента происходит встреча главы ведомства Андрея Ермака и нардепов фракции "Слуга народа".

Источник: источники УП

Детали: Среди собравшихся в здании нардепы Николай Тищенко, Елизавета Ясько, Юлия Гришина и другие.

Между тем в 20:00 на Банковой возле здания Офиса президента партия "Голос" собирает людей из-за договоренностей в Минске.

Что было раньше: Некоторые нардепы фракции "Слуга народа" выступили против создания консультативного совета в Трехсторонний контактной группе с участием представителей ОРДЛО. Официальная позиция фракции пока не известна.

По состоянию на 21:13 заявление поддержали 43 нардепа: Аликсийчук Александр, Безгин Виталий, Богданец Андрей Бондарь Анна, Вагнер Виктория, Василевская-Смаглюк Ольга, Васильев Игорь, Герус Андрей, Гурин Дмитрий, Дануца Александр, Дырдин Максим, Жупанин Андрей, Кисилевский Дмитрий, Куцак Богдан, Красносельская Анастасия, Кузьминых Сергей, Лерос Гео, Мариковський Александр Марчук Игорь, Мезенцева Мария, Матусевич Александр, Михайлюк Галина, Мовчан Алексей, Мотовиловець Андрей, Наталуха Дмитрий, Овчинникова Юлия, Пашковский Максим, Петруняк Евгений, Подгорная Виктория, Потураев Никита, Прощук Эдуард, Рублев Вячеслав, Санченко Александр, Стернийчук Валерий, Тимофийчук Владимир, Ткаченко Александр, Фрис Игорь, Чернев Егор, Черный Дмитрий, Шуляк Елена, Юнаков Иван, Яременко Богдан, Ясько Лиза.

13 марта глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что на последней встрече в Минске стороны договорились создать общую платформу с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются правительством Украины.

Почему это важно: Россия 6 год осуществляет гибридную военную агрессию против Украины, аннексировав Крымский полуостров и поддерживая незаконные вооруженные формирования на Донбассе военной техникой и силами регулярных войск. При этом РФ не признает своего участия в агрессии и называет войну на Донбассе "внутренним конфликтом Украины". Кремль постоянно склоняет официальный Киев к непосредственным переговорам с боевиками.

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