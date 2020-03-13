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У "Слузі народу" пояснили, для чого потрібна консультативна рада з ОРДЛО

П'ятниця, 13 березня 2020, 20:28
У Слузі народу пояснили, для чого потрібна консультативна рада з ОРДЛО

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук каже, що консультативна рада з представниками ОРДЛО дозволить українській владі консультуватись у Мінську не з бойовиками, а з проукраїнськими мешканцями Донбасу.

Джерело: пост Євгенії Кравчук у facebook

Дослівно: "Буквально нещодавно закінчилася зустріч депутатів з Андрієм Єрмаком. Всі питання було обговорено, всі розбіжності зафіксовано… 

Депутати висловили побоювання суспільства і це нормально для демократичної країни. Керівник Офісу Президента ці побоювання вислухав і запевнив у тому, що червоні лінії перейдені не будуть. Стороною переговорів була і залишається Російська Федерація. З ватажками бойовиків переговори ніхто не веде і вести не збирається".

Деталі: За словами Кравчук, влада давно хотіла  "скасувати монополію керівників маріонеткових республік в переговорах у Мінському процесі". Мовляв, "позицію Донбасу" мають представляти його жителі, які переїхали на контрольовану територію. Тому консультативна рада може складатись навпіл з мешканців окупованих території та переселенців.

Кравчук запевняє, що про визнання так званих "республік" не йдеться, і "про це навіть мови не може бути".

Вона нагадала, що Мінські угоди підписувала попередня влада, а вони "передбачають консультації в рамках ТКГ з представниками ОРДЛО" щодо реформи децентралізації.

За словами Кравчук, питання до цієї норми треба ставити до Петра Порошенка, який "санкціонував підписання таких угод".

Депутатка зазначила, що якщо вже консультуватися з кимось, то "краще це робити не з ватажками бойовиків".

Вона стверджує, що в "міжнародно-правовому плані нічого по суті не змінюється", Україна не веде перемовин із ОРДЛО, але нібито отримує перевагу через включення у процес "тих українців Донбасу, які обрали шлях залишитися з Україною".

Кравчук додала, що консультативна Рада – це дорадчий орган, який має "усадити за стіл не політиків, а людей – лідерів думок і спільноти". Крім того, цей орган ще не створений.

Передісторія:

  • 11 березня у Мінську відбулась зустріч Тристоронньої контактної групи.
  • 13 березня стало відомо, що у Мінську підписано домовленості про створення консультативної ради, в якій ОРДЛО будуть представлені як суб'єкт, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася на рівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
  • Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що сторони домовилися створити спільну платформу з представниками окремих районів Донецької і Луганської областей, які не контролюються урядом України.

Українська правда

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Теми: війнаМінські угоди
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