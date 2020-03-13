В "Слуге народа" объяснили, для чего нужен консультационный совет с ОРДЛО

4657 просмотров
Пятница, 13 марта 2020, 21:28

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук говорит, что консультационный совет с представителями ОРДЛО позволит украинской власти консультироваться в Минске не с боевиками, а с проукраинскими жителями Донбасса.

Источник: пост Евгении Кравчук в facebook, собеседник УП в Офисе президента

Дословно источник УП: "Мы преодолеваем монополию "ДНР" на представительство в Минске. И мы получим инструмент, как выполнить "согласование" с представителями ОРДЛО, которое нас ни к чему не обязывать".

Дословно пост Кравчук: "Буквально недавно закончилась встреча депутатов с Андреем Ермаком. Все вопросы были обсуждены, все разногласия зафиксировано... 

Депутаты выразили опасения общества и это нормально для демократической страны. Руководитель Офиса президента эти опасения выслушал и заверил в том, что красные линии пройдены не будут. Стороной переговоров была и остается Российская Федерация. С главарями боевиков переговоры никто не ведет и вести не собирается".

Детали: По словам Кравчук, власть давно хотела "отменить монополию руководителей марионеточных республик в переговорах в Минском процессе". Якобы "позицию Донбасса" должны представлять его жители, переехавшие на контролируемую территорию. Поэтому консультационный совет может состоять пополам из жителей оккупированных территории и переселенцев.

Кравчук уверяет, что о признании так называемых "республик" не говорится, и "об этом даже речи не может быть".

Она напомнила, что Минские соглашения подписывала предыдущая власть, а они "предусматривают консультации в рамках ТКГ с представителями ОРДЛО" относительно реформы децентрализации.

По словам Кравчук, вопрос по поводу этой нормы надо ставить Петру Порошенко, который "санкционировал подписание таких соглашений".

Депутат отметила, что если уж консультироваться с кем-то, то "лучше это делать не с главарями боевиков".

Она утверждает, что в "международно-правовом плане ничего по сути не меняется", Украина не ведет переговоров с ОРДЛО, но якобы получает преимущество за счет включения в процесс "тех украинцев Донбасса, которые выбрали путь остаться с Украиной".

Кравчук добавила, что консультационный совет – это совещательный орган, который должен "усадить за стол не политиков, а людей – лидеров мнений и сообщества". Кроме того, этот орган еще не создан.

Предыстория:

  • 11 марта в Минске состоялась встреча Трехсторонней контактной группы.
  • 13 марта стало известно, что в Минске подписаны соглашения о создании консультативного совета, в котором ОРДЛО будут представлены как субъект, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя оказалась на уровне с Германией, Францией и ОБСЕ.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что стороны договорились создать общую платформу с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются правительством Украины.

Украинская правда
Темы: война Минские соглашения


powered by lun.ua
Материалы по теме
Бессмертный о новых договоренностях в Минске: Это вывод России в статус миротворца 13 марта 2020, 19:44
Украинские военные ответили на обстрел оккупантов: убиты несколько боевиков 11 марта 2020, 01:36
Боевики обстреляли украинских бойцов из-за спин гражданских – ООС 11 марта 2020, 00:33
Все новости
Главные новости
В Италии от коронавируса умерла гражданка Украины
Европа стала эпицентром пандемии коронавируса - ВОЗ
Ермак встречался со "Слугами народа"
Удаленная работа и контроль границы: глава Минздрава представил законопроект о коронавирусе
Все новости
Кино

7 кайфових драматичных сериалов о маленьких городках или сообществах

исследование

Человек может быть заразным на коронавирус до 37 дней

советы

Как эффективно работать из дома и не потерять баланс

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!