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В "Слуге народа" объяснили, для чего нужен консультационный совет с ОРДЛО

Пятница, 13 марта 2020, 20:28
В Слуге народа объяснили, для чего нужен консультационный совет с ОРДЛО

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук говорит, что консультационный совет с представителями ОРДЛО позволит украинской власти консультироваться в Минске не с боевиками, а с проукраинскими жителями Донбасса.

Источник: пост Евгении Кравчук в facebook, собеседник УП в Офисе президента

Дословно источник УП: "Мы преодолеваем монополию "ДНР" на представительство в Минске. И мы получим инструмент, как выполнить "согласование" с представителями ОРДЛО, которое нас ни к чему не обязывать".

Дословно пост Кравчук: "Буквально недавно закончилась встреча депутатов с Андреем Ермаком. Все вопросы были обсуждены, все разногласия зафиксировано... 

Депутаты выразили опасения общества и это нормально для демократической страны. Руководитель Офиса президента эти опасения выслушал и заверил в том, что красные линии пройдены не будут. Стороной переговоров была и остается Российская Федерация. С главарями боевиков переговоры никто не ведет и вести не собирается".

Детали: По словам Кравчук, власть давно хотела "отменить монополию руководителей марионеточных республик в переговорах в Минском процессе". Якобы "позицию Донбасса" должны представлять его жители, переехавшие на контролируемую территорию. Поэтому консультационный совет может состоять пополам из жителей оккупированных территории и переселенцев.

Кравчук уверяет, что о признании так называемых "республик" не говорится, и "об этом даже речи не может быть".

Она напомнила, что Минские соглашения подписывала предыдущая власть, а они "предусматривают консультации в рамках ТКГ с представителями ОРДЛО" относительно реформы децентрализации.

По словам Кравчук, вопрос по поводу этой нормы надо ставить Петру Порошенко, который "санкционировал подписание таких соглашений".

Депутат отметила, что если уж консультироваться с кем-то, то "лучше это делать не с главарями боевиков".

Она утверждает, что в "международно-правовом плане ничего по сути не меняется", Украина не ведет переговоров с ОРДЛО, но якобы получает преимущество за счет включения в процесс "тех украинцев Донбасса, которые выбрали путь остаться с Украиной".

Кравчук добавила, что консультационный совет – это совещательный орган, который должен "усадить за стол не политиков, а людей – лидеров мнений и сообщества". Кроме того, этот орган еще не создан.

Предыстория:

  • 11 марта в Минске состоялась встреча Трехсторонней контактной группы.
  • 13 марта стало известно, что в Минске подписаны соглашения о создании консультативного совета, в котором ОРДЛО будут представлены как субъект, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя оказалась на уровне с Германией, Францией и ОБСЕ.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что стороны договорились создать общую платформу с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются правительством Украины.

Украинская правда

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Темы: войнаМинские соглашения
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