В "Слуге народа" объяснили, для чего нужен консультационный совет с ОРДЛО

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук говорит, что консультационный совет с представителями ОРДЛО позволит украинской власти консультироваться в Минске не с боевиками, а с проукраинскими жителями Донбасса.

Источник: пост Евгении Кравчук в facebook, собеседник УП в Офисе президента

Дословно источник УП: "Мы преодолеваем монополию "ДНР" на представительство в Минске. И мы получим инструмент, как выполнить "согласование" с представителями ОРДЛО, которое нас ни к чему не обязывать".

Дословно пост Кравчук: "Буквально недавно закончилась встреча депутатов с Андреем Ермаком. Все вопросы были обсуждены, все разногласия зафиксировано...

Депутаты выразили опасения общества и это нормально для демократической страны. Руководитель Офиса президента эти опасения выслушал и заверил в том, что красные линии пройдены не будут. Стороной переговоров была и остается Российская Федерация. С главарями боевиков переговоры никто не ведет и вести не собирается".

Детали: По словам Кравчук, власть давно хотела "отменить монополию руководителей марионеточных республик в переговорах в Минском процессе". Якобы "позицию Донбасса" должны представлять его жители, переехавшие на контролируемую территорию. Поэтому консультационный совет может состоять пополам из жителей оккупированных территории и переселенцев.

Кравчук уверяет, что о признании так называемых "республик" не говорится, и "об этом даже речи не может быть".

Она напомнила, что Минские соглашения подписывала предыдущая власть, а они "предусматривают консультации в рамках ТКГ с представителями ОРДЛО" относительно реформы децентрализации.

По словам Кравчук, вопрос по поводу этой нормы надо ставить Петру Порошенко, который "санкционировал подписание таких соглашений".

Депутат отметила, что если уж консультироваться с кем-то, то "лучше это делать не с главарями боевиков".

Она утверждает, что в "международно-правовом плане ничего по сути не меняется", Украина не ведет переговоров с ОРДЛО, но якобы получает преимущество за счет включения в процесс "тех украинцев Донбасса, которые выбрали путь остаться с Украиной".

Кравчук добавила, что консультационный совет – это совещательный орган, который должен "усадить за стол не политиков, а людей – лидеров мнений и сообщества". Кроме того, этот орган еще не создан.

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