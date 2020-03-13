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Зеленский уточнил, когда закроют границу иностранцам и как вернуться украинцам

Пятница, 13 марта 2020, 22:34
Зеленский уточнил, когда закроют границу иностранцам и как вернуться украинцам

Президент Владимир Зеленский призывает украинцев успеть приехать в страну за следующие трое суток, но обещает помочь тем, кто не успеет вернуться к закрытию авиасообщения.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Две недели, начиная с 00 часов 1 минуты 16 марта 2020 года иностранные граждане не смогут попасть на территорию Украины. Ни самолетом, ни поездом, ни любыми другими средствами. Исключение составляют иностранцы, имеющие право на временное или постоянное проживание в Украине... 

Те, кто вылетел из Украины чартерными рейсами в туристическую поездку точно вернутся домой по расписанию. Что касается других граждан Украины: через 3 суток мы закрываем регулярное авиасообщение. За это время вы должны вернуться домой.

Те, кто по объективным причинам не успеет этого сделать, должен обратиться в Украинское консульство. В совместном взаимодействии с украинскими авиакомпаниями они будут возвращены домой отдельными нерегулярными рейсами.

Мы уже успешно эвакуировали граждан из Китая. И уже в эти выходные специальный борт вернет домой украинцев, которые застряли на границе Италии и Словении".

Детали: Президент заверил, что все, кто вернется в страну, пройдут медицинскую проверку. В случае выявления признаков заболевания – направлены в обсервацию.

Запрет на въезд для иностранцев пересмотрят через две недели.

Предыстория:

  • В пятницу власти решили закрыть границу для иностранных граждан из-за пандемии коронавируса в мире.
  • Также Украина полностью ограничит пассажирское авиасообщение.

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Темы: коронавирусЗеленскийграница
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