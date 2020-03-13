Єрмак зазначив, що сторонами конфлікту в ТКГ є Україна та Росія

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак запевняє, що сторонами конфлікту в Тристоронній контактній групі є Україна та Росія.

Джерело: Єрмак в ефірі "Свободи слова"

Пряма мова Єрмака: "Сторони конфлікту, які представлені сьогодні ТКГ не змінилися. Це є Україна та Росія. І між ними є ОБСЄ".

Його слова також підтвердив віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який заявив, що на сході України триває гібридна війна.

Пряма мова Резнікова: "Абсолютно зрозуміло, що агресором є Російська Федерація. І це визнано, в тому числі, 30 січня Парламентською асамблеєю Ради Європи відповідною резолюцією, де сказано, що стороною Мінських угод є, в тому числі, й РФ, яка зобов’язана вивести свої іноземні війська з території суверенної України та забезпечити роззброєння".

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