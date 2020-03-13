Єрмак зазначив, що сторонами конфлікту в ТКГ є Україна та Росія
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак запевняє, що сторонами конфлікту в Тристоронній контактній групі є Україна та Росія.
Джерело: Єрмак в ефірі "Свободи слова"
Пряма мова Єрмака: "Сторони конфлікту, які представлені сьогодні ТКГ не змінилися. Це є Україна та Росія. І між ними є ОБСЄ".
Його слова також підтвердив віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який заявив, що на сході України триває гібридна війна.
Пряма мова Резнікова: "Абсолютно зрозуміло, що агресором є Російська Федерація. І це визнано, в тому числі, 30 січня Парламентською асамблеєю Ради Європи відповідною резолюцією, де сказано, що стороною Мінських угод є, в тому числі, й РФ, яка зобов’язана вивести свої іноземні війська з території суверенної України та забезпечити роззброєння".
Передісторія:
- 11 березня у Мінську відбулась зустріч Тристоронньої контактної групи.
- 13 березня стало відомо, що у Мінську підписано домовленості про створення консультативної ради, в якій ОРДЛО будуть представлені як суб'єкт, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася на рівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
- Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що сторони домовилися створити спільну платформу з представниками окремих районів Донецької і Луганської областей, які не контролюються урядом України.