Єрмак зазначив, що сторонами конфлікту в ТКГ є Україна та Росія

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П'ятниця, 13 березня 2020, 23:54

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак запевняє, що сторонами конфлікту в Тристоронній контактній групі є Україна та Росія.

Джерело: Єрмак в ефірі "Свободи слова"

Пряма мова Єрмака: "Сторони конфлікту, які представлені сьогодні ТКГ не змінилися. Це є Україна та Росія. І між ними є ОБСЄ".

Його слова також підтвердив віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який заявив, що на сході України триває гібридна війна.

Пряма мова Резнікова: "Абсолютно зрозуміло, що агресором є Російська Федерація. І це визнано, в тому числі, 30 січня Парламентською асамблеєю Ради Європи відповідною резолюцією, де сказано, що стороною Мінських угод є, в тому числі, й РФ, яка зобов’язана вивести свої іноземні війська з території суверенної України та забезпечити роззброєння".

Передісторія:

  • 11 березня у Мінську відбулась зустріч Тристоронньої контактної групи.
  • 13 березня стало відомо, що у Мінську підписано домовленості про створення консультативної ради, в якій ОРДЛО будуть представлені як суб'єкт, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася на рівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
  • Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що сторони домовилися створити спільну платформу з представниками окремих районів Донецької і Луганської областей, які не контролюються урядом України.

Українська правда
Теми: Україна Росія війна бойові дії Донбас


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