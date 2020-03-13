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Ермак отметил, что сторонами конфликта в ТКГ являются Украина и Россия

Пятница, 13 марта 2020, 22:54
Ермак отметил, что сторонами конфликта в ТКГ являются Украина и Россия

Глава Офиса президента Андрей Ермак уверяет, что сторонами конфликта в Трехсторонней контактной группе являются Украина и Россия.

Источник: Ермак в эфире "Свободы слова"

Прямая речь Ермака: "Стороны конфликта, которые представлены сегодня ТКГ не изменились. Это Украина и Россия. И между ними есть ОБСЕ".

Его слова также подтвердил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, который заявил, что на востоке Украины продолжается гибридная война.

Прямая речь Резникова: "Совершенно ясно, что агрессором является Российская Федерация. И это признано, в том числе, 30 января Парламентской ассамблеей Совета Европы соответствующей резолюцей, где сказано, что стороной Минских соглашений является, в том числе и РФ, которая обязана вывести свои иностранные войска с территории суверенной Украины и обеспечить разоружение".

Предыстория:

  • 11 марта в Минске состоялась встреча Трехсторонней контактной группы.
  • 13 марта стало известно, что в Минске подписаны соглашения о создании консультативного совета, в котором ОРДЛО будут представлены как субъект, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя оказалась на уровне с Германией, Францией и ОБСЕ.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что стороны договорились создать общую платформу с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются правительством Украины.

Украинская правда

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Темы: УкраинаРосcиявойнабоевые действияДонбасс
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