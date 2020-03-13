Глава Офиса президента Андрей Ермак уверяет, что сторонами конфликта в Трехсторонней контактной группе являются Украина и Россия.

Источник: Ермак в эфире "Свободы слова"

Прямая речь Ермака: "Стороны конфликта, которые представлены сегодня ТКГ не изменились. Это Украина и Россия. И между ними есть ОБСЕ".

Его слова также подтвердил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, который заявил, что на востоке Украины продолжается гибридная война.

Прямая речь Резникова: "Совершенно ясно, что агрессором является Российская Федерация. И это признано, в том числе, 30 января Парламентской ассамблеей Совета Европы соответствующей резолюцей, где сказано, что стороной Минских соглашений является, в том числе и РФ, которая обязана вывести свои иностранные войска с территории суверенной Украины и обеспечить разоружение".

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