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Трампа перевірять на Covid-19: дві особи, які контактували з ним, захворіли

Субота, 14 березня 2020, 01:36
Трампа перевірять на Covid-19: дві особи, які контактували з ним, захворіли

Президента США Дональд Трамп перевірять на коронавірус, оскільки у ще однієї особи, з якою він контактував, виявили Covid-19.

Джерело: The Time

Деталі: Першою людиною, в якої виявили коронавірус та яка мала зустріч з Трампом, став бразильський чиновник. Із очільником Білого дому вони зустрічались у резиденції останнього у Флориді.

У п’ятницю ж з’явилась інформація, що ще в однієї особи, яка контактувала з президентом США, підтвердили нове захворювання. Про це розповів республіканський чиновник на умовах анонімності. 

Зазначається, що із Трампом він мав зустріч у резиденції Мар-а-Лаго.

Сам же лідер американців заявив, що його скоріш за все тестуватимуть на Covid-19. Раніше ж Трамп говорив, що не боїться вірусу та відкидав можливість ізоляції. 

Як зазначає видання, незважаючи на застереження, президент США продовжував обмінюватись рукостисканнями. 

За останніми даними, у США зареєстрували 1992 випадки зараження. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 37 людей. 

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Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

Передісторія:

  • Новий коронавірус проявився у Китаї наприкінці 2019 року, він отримав назву SARS-CoV-2, а хвороба, яку він породжує, – COVID-19. У світі на COVID-19 станом на 13 березня захворіли понад 128 тисяч людей, дві третини з них – у Китаї, де пік епідемії вже минув.
  • 11 березня ВООЗ оголосила пандемію (всесвітню епідемію) у зв'язку з новим коронавірусом.
  • В Україні зареєстрували 3 випадки зараження новим захворюванням. Одна хвора на Covid-19 померла

Українська правда

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Теми: ТрампкоронавірусСША
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