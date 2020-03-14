Трампа перевірять на Covid-19: дві особи, які контактували з ним, захворіли
Президента США Дональд Трамп перевірять на коронавірус, оскільки у ще однієї особи, з якою він контактував, виявили Covid-19.
Джерело: The Time
Деталі: Першою людиною, в якої виявили коронавірус та яка мала зустріч з Трампом, став бразильський чиновник. Із очільником Білого дому вони зустрічались у резиденції останнього у Флориді.
У п’ятницю ж з’явилась інформація, що ще в однієї особи, яка контактувала з президентом США, підтвердили нове захворювання. Про це розповів республіканський чиновник на умовах анонімності.
Зазначається, що із Трампом він мав зустріч у резиденції Мар-а-Лаго.
Сам же лідер американців заявив, що його скоріш за все тестуватимуть на Covid-19. Раніше ж Трамп говорив, що не боїться вірусу та відкидав можливість ізоляції.
Як зазначає видання, незважаючи на застереження, президент США продовжував обмінюватись рукостисканнями.
За останніми даними, у США зареєстрували 1992 випадки зараження. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 37 людей.
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Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування
Передісторія:
- Новий коронавірус проявився у Китаї наприкінці 2019 року, він отримав назву SARS-CoV-2, а хвороба, яку він породжує, – COVID-19. У світі на COVID-19 станом на 13 березня захворіли понад 128 тисяч людей, дві третини з них – у Китаї, де пік епідемії вже минув.
- 11 березня ВООЗ оголосила пандемію (всесвітню епідемію) у зв'язку з новим коронавірусом.
- В Україні зареєстрували 3 випадки зараження новим захворюванням. Одна хвора на Covid-19 померла.