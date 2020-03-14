Трампа перевірять на Covid-19: дві особи, що контактували з ним, захворіли

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Субота, 14 березня 2020, 02:36

Президента США Дональд Трамп перевірять на коронавірус, оскільки у ще однієї особи, з якою він контактував, виявили Covid-19.

Джерело: The Time

Деталі: Першою людиною, в якої виявили коронавірус та яка мала зустріч з Трампом, став бразильський чиновник. Із очільником Білого дому вони зустрічались у резиденції останнього у Флориді.

У п’ятницю ж з’явилась інформація, що ще в однієї особи, яка контактувала з президентом США, підтвердили нове захворювання. Про це розповів республіканський чиновник на умовах анонімності. 

Зазначається, що із Трампом він мав зустріч у резиденції Мар-а-Лаго.

Сам же лідер американців заявив, що його скоріш за все тестуватимуть на Covid-19. Раніше ж Трамп говорив, що не боїться вірусу та відкидав можливість ізоляції. 

Як зазначає видання, незважаючи на застереження, президент США продовжував обмінюватись рукостисканнями. 

За останніми даними, у США зареєстрували 1992 випадки зараження. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 37 людей. 

Українська правда
Теми: Трамп коронавірус США


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