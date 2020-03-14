Трампа проверят на Covid-19: два человека, которые контактировали с ним, заболели

399 просмотров
Суббота, 14 марта 2020, 02:36

Президента США Дональд Трамп проверят на коронавирус, поскольку в еще одного человека, с которым он контактировал, обнаружили Covid-19.

Источник: The Time

Детали: Первым человеком, у которого обнаружили коронавирус и которая встречалась с Трампом, стал бразильский чиновник. С главой Белого дома они встречались в резиденции последнего во Флориде.

В пятницу же появилась информация, что еще у одного человека, который контактировала с президентом США, подтвердили новое заболевание. Об этом рассказал республиканский чиновник на условиях анонимности.

Отмечается, что с Трампом он встретился в резиденции Мар-а-Лаго.

Сам же лидер американцев заявил, что его скорее всего будут тестировать на Covid-19. Ранее же Трамп говорил, что не боится вируса и отвергал возможность изоляции.

Как отмечает издание, несмотря на предостережения, президент США продолжал обмениваться рукопожатиями.

По последним данным, в США зарегистрировали 1992 случая заражения. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 37 человек.

Украинская правда
Темы: Трамп коронавирус США


powered by lun.ua
Материалы по теме
Трамп объявил чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса 13 марта 2020, 21:45
Коронавирус: Трамп выделил "пакет" помощи для поддержки бизнеса 12 марта 2020, 19:30
Трамп прокомментировал спор России и Саудовской Аравии 9 марта 2020, 20:45
Все новости
Главные новости
На Банковой протестуют против признания боевиков на Донбассе субъектом переговоров
Трамп объявил чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса
В Италии от коронавируса умерла гражданка Украины
Европа стала эпицентром пандемии коронавируса - ВОЗ
Все новости
исследование

Человек может быть заразным на коронавирус до 37 дней

здоровье

Что надо знать о коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

здоровье

4 способа безопасных поздравлений во времена коронавируса

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!