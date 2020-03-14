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Трампа проверят на Covid-19: два человека, которые контактировали с ним, заболели

Суббота, 14 марта 2020, 01:36
Трампа проверят на Covid-19: два человека, которые контактировали с ним, заболели

Президента США Дональд Трамп проверят на коронавирус, поскольку в еще одного человека, с которым он контактировал, обнаружили Covid-19.

Источник: The Time

Детали: Первым человеком, у которого обнаружили коронавирус и которая встречалась с Трампом, стал бразильский чиновник. С главой Белого дома они встречались в резиденции последнего во Флориде.

В пятницу же появилась информация, что еще у одного человека, который контактировала с президентом США, подтвердили новое заболевание. Об этом рассказал республиканский чиновник на условиях анонимности.

Отмечается, что с Трампом он встретился в резиденции Мар-а-Лаго.

Сам же лидер американцев заявил, что его скорее всего будут тестировать на Covid-19. Ранее же Трамп говорил, что не боится вируса и отвергал возможность изоляции.

Как отмечает издание, несмотря на предостережения, президент США продолжал обмениваться рукопожатиями.

По последним данным, в США зарегистрировали 1992 случая заражения. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 37 человек.

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Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Предыстория:

  • Новый коронавирус проявился в Китае в конце 2019 года, он получил название SARS-CoV-2, а болезнь, которую он порождает, – COVID-19. В мире на COVID-19 по состоянию на 13 марта заболели более 128 тысяч человек, две трети из них – в Китае, где пик эпидемии уже прошел.
  • 11 марта ВОЗ объявила пандемию (всемирную эпидемию) в связи с новым коронавирусом.
  • В Украине зарегистрировали 3 случая заражения новым заболеванием. Одна больная Covid-19 умерла.

Украинская правда

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Темы: ТрампкоронавирусСША
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