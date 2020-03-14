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Коронавірус: в Італії понад 5 тисяч заражень за дві доби

Субота, 14 березня 2020, 05:28
Коронавірус: в Італії понад 5 тисяч заражень за дві доби

За дві доби в Італії кількість хворих на коронавірус збільшилась на 5198. Померли 439 особи, вилікувались від нового захворювання 394 людини. 

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: За весь час поширення Covid-19 зареєстровано 145 369 випадків зараження. Завершили лікування від коронавірусу 71 689 людей.

Водночас, померли з часу поширення вірусу 5429 осіб.

За добу у Китаї зафіксували 13 нових випадків інфікування. Вилікувались за цей період 1295 людей. Станом на 14 березня там нараховано 80 971 випадків зараження.

У Європі спостерігається стрімке поширення вірусу. 

Так в Іспанії за добу кількість хворих збільшилась на 2955 осіб. Позбавились вірусу лише 10 осіб, померли – 78. 

У Німеччині за вказаний час зареєстрували 1597 інфікованих, 4 летальних випадки та 21 людину, яка вилікувалась.  

Число заражених у Франції збільшилось на 1383 особи. Водночас, жодна людина не вилікувалась за цей час. 

Також від вірусу потерпає Швейцарія. Там за добу нарахували 487 нових хворих та 7 смертей. Як у Франції, із лікарень нікого не виписали. 

Дані 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (оновлюється раз на день)

У Голландії, Великій Британії та Норвегії число нових хворих збільшилось на понад 300 осіб в кожній країні. Там також ніхто не вилікувався.

Бельгія, Швеція та Австрія також зареєстрували більше двох сотень нових випадків інфікування.

Сполучені Штати звітують про 516 заражених та 7 смертей за добу, Канада – про 76 хворих

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Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

Передісторія:

  • Новий коронавірус проявився у Китаї наприкінці 2019 року, він отримав назву SARS-CoV-2, а хвороба, яку він породжує, – COVID-19. У світі на COVID-19 станом на 13 березня захворіли понад 128 тисяч людей, дві третини з них – у Китаї, де пік епідемії вже минув.
  • 11 березня ВООЗ оголосила пандемію (всесвітню епідемію) у зв'язку з новим коронавірусом.
  • В Україні зареєстрували 3 випадки зараження новим захворюванням. Одна хвора на Covid-19 померла.

Українська правда

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Теми: коронавірусІталія
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