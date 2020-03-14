За добу в Італії кількість хворих на коронавірус збільшилась на 5198. Померли 439 особи, вилікувались від нового захворювання 394 людини.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: За весь час поширення Covid-19 зареєстровано 145 369 випадків зараження. Завершили лікування від коронавірусу 71 689 людей.

Водночас, померли з часу поширення вірусу 5429 осіб.

За добу у Китаї зафіксували 13 нових випадків інфікування. Вилікувались за цей період 1295 людей. Станом на 14 березня там нараховано 80 971 випадків зараження.

У Європі спостерігається стрімке поширення вірусу.

Так в Іспанії за добу кількість хворих збільшилась на 2955 осіб. Позбавились вірусу лише 10 осіб, померли – 78.

У Німеччині за вказаний час зареєстрували 1597 інфікованих, 4 летальних випадки та 21 людину, яка вилікувалась.

Число заражених у Франції збільшилось на 1383 особи. Водночас, жодна людина не вилікувалась за цей час.

Також від вірусу потерпає Швейцарія. Там за добу нарахували 487 нових хворих та 7 смертей. Як у Франції, із лікарень нікого не виписали.

У Голландії, Великій Британії та Норвегії число нових хворих збільшилось на понад 300 осіб в кожній країні. Там також ніхто не вилікувався.

Бельгія, Швеція та Австрія також зареєстрували більше двох сотень нових випадків інфікування.

Сполучені Штати звітують про 516 заражених та 7 смертей за добу, Канада – про 76 хворих.

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