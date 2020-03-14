Коронавирус: в Италии более 5 тысяч заражений за сутки

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Суббота, 14 марта 2020, 06:28

За сутки в Италии количество больных коронавирус увеличилась на 5198. Умерли 439 человека, вылечились от нового заболевания 394.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: За все время распространения Covid-19 зарегистрировано 145 369 случаев заражения. Завершили лечение от коронавируса 71 689 человек.

В то же время умерли от времени распространения вируса 5429 человек.

За сутки в Китае зафиксировали 13 новых случаев инфицирования. Вылечились за этот период 1295 человек. По состоянию на 14 марта там насчитали 80 971 случаев заражения.

В Европе наблюдается стремительное распространение вируса.

Так в Испании за сутки количество больных увеличилось на 2955 человек. Избавились вируса только 10 человек, умерли – 78.

В Германии за указанное время зарегистрировали 1597 инфицированных, 4 летальных случая и 21 человека, которые вылечились.

Число зараженных во Франции увеличилось на 1383. В то же время, никто не вылечилась за это время.

Также от вируса страдает Швейцария. Там за сутки насчитали 487 новых больных и 7 смертей. Как и во Франции, из больниц никого не выписали.

В Голландии, Великобритании и Норвегии число новых больных увеличилось более чем на 300 человек в каждой стране. Там также никто не вылечился.

Бельгия, Швеция и Австрия зарегистрировали более двух сотен новых случаев инфицирования.

Соединенные Штаты отчитываются о 516 зараженных и 7 смертях за сутки, Канада – о 76 больных.

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Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Предыстория:

  • Новый коронавирус проявился в Китае в конце 2019 года, он получил название SARS-CoV-2, а болезнь, которую он порождает, – COVID-19. В мире на COVID-19 по состоянию на 13 марта заболели более 128 тысяч человек, две трети из них – в Китае, где пик эпидемии уже прошел.
  • 11 марта ВОЗ объявила пандемию (всемирную эпидемию) в связи с новым коронавирусом.
  • В Украине зарегистрировали 3 случая заражения новым заболеванием. Одна больная Covid-19 умерла.

Украинская правда
Темы: коронавирус Италия


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