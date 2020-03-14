За сутки в Италии количество больных коронавирусом увеличилось на 5198. Умерли 439 человека, вылечились от нового заболевания 394.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: За все время распространения Covid-19 зарегистрировано 145 369 случаев заражения. Завершили лечение от коронавируса 71 689 человек.

В то же время умерли от времени распространения вируса 5429 человек.

За сутки в Китае зафиксировали 13 новых случаев инфицирования. Вылечились за этот период 1295 человек. По состоянию на 14 марта там насчитали 80 971 случаев заражения.

В Европе наблюдается стремительное распространение вируса.

Так в Испании за сутки количество больных увеличилось на 2955 человек. Избавились вируса только 10 человек, умерли – 78.

В Германии за указанное время зарегистрировали 1597 инфицированных, 4 летальных случая и 21 человека, которые вылечились.

Число зараженных во Франции увеличилось на 1383. В то же время, никто не вылечилась за это время.

Также от вируса страдает Швейцария. Там за сутки насчитали 487 новых больных и 7 смертей. Как и во Франции, из больниц никого не выписали.

Данные 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (обновляются раз в день)

В Голландии, Великобритании и Норвегии число новых больных увеличилось более чем на 300 человек в каждой стране. Там также никто не вылечился.

Бельгия, Швеция и Австрия зарегистрировали более двух сотен новых случаев инфицирования.

Соединенные Штаты отчитываются о 516 зараженных и 7 смертях за сутки, Канада – о 76 больных.

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