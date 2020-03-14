Коронавирус: в Италии более 5 тысяч заражений за сутки
За сутки в Италии количество больных коронавирус увеличилась на 5198. Умерли 439 человека, вылечились от нового заболевания 394.
Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса
Детали: За все время распространения Covid-19 зарегистрировано 145 369 случаев заражения. Завершили лечение от коронавируса 71 689 человек.
В то же время умерли от времени распространения вируса 5429 человек.
За сутки в Китае зафиксировали 13 новых случаев инфицирования. Вылечились за этот период 1295 человек. По состоянию на 14 марта там насчитали 80 971 случаев заражения.
В Европе наблюдается стремительное распространение вируса.
Так в Испании за сутки количество больных увеличилось на 2955 человек. Избавились вируса только 10 человек, умерли – 78.
В Германии за указанное время зарегистрировали 1597 инфицированных, 4 летальных случая и 21 человека, которые вылечились.
Число зараженных во Франции увеличилось на 1383. В то же время, никто не вылечилась за это время.
Также от вируса страдает Швейцария. Там за сутки насчитали 487 новых больных и 7 смертей. Как и во Франции, из больниц никого не выписали.
В Голландии, Великобритании и Норвегии число новых больных увеличилось более чем на 300 человек в каждой стране. Там также никто не вылечился.
Бельгия, Швеция и Австрия зарегистрировали более двух сотен новых случаев инфицирования.
Соединенные Штаты отчитываются о 516 зараженных и 7 смертях за сутки, Канада – о 76 больных.
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Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение
Предыстория:
- Новый коронавирус проявился в Китае в конце 2019 года, он получил название SARS-CoV-2, а болезнь, которую он порождает, – COVID-19. В мире на COVID-19 по состоянию на 13 марта заболели более 128 тысяч человек, две трети из них – в Китае, где пик эпидемии уже прошел.
- 11 марта ВОЗ объявила пандемию (всемирную эпидемию) в связи с новым коронавирусом.
- В Украине зарегистрировали 3 случая заражения новым заболеванием. Одна больная Covid-19 умерла.