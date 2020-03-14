Бойовики обстріляли ділянки розведення – ООС

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Субота, 14 березня 2020, 07:18

13 березня російські найманці з гранатомету обстріляли ділянки розведення в районі №3 Богданівка-Петрівське. Вогонь у відповідь українські військові не відкривали. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Окрім цього, противник здійснив обстріл з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші."

Деталі: Бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. 

Обстріли були зафіксовані біля Лебединського, Славного, Новомихайлівки, Оріхового та Кримського.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", – зазначають у штабі. 

Як повідомлялось напередодні, один військовий зазнав поранення.

Від початку доби бойовики знову порушували режим тиші. Обстріли велись біля Березового, Новолуганського та Шумів. 

Українська правда
Теми: Донбас ООС Об'єднані сили на Донбасі Розведення сил


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