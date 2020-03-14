Боевики обстреливают участки разведения – ООС

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Суббота, 14 марта 2020, 07:18

13 марта российские наемники из гранатомета обстреляли участки разведения в районе №3 Богдановка-Петровское. Огонь в ответ украинские военные не открывали.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Кроме этого, противник совершил обстрел из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия участка разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины ".

Детали: Боевики 6 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил.

Обстрелы были зафиксированы у Лебединского, Славного, Новомихайловки, Орехово и Крымского.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – отмечают в штабе.

Как сообщалось накануне, один военный получил ранение.

С начала суток боевики вновь нарушали режим тишины. Обстрелы велись у Березового, Новолуганского и Шумов.

Украинская правда
Темы: Донбасс ООС Объединенные силы на Донбассе Разведение сил


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