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Боевики обстреляли участки разведения – ООС

Суббота, 14 марта 2020, 06:18
Боевики обстреляли участки разведения – ООС

13 марта российские наемники из гранатомета обстреляли участки разведения в районе №3 Богдановка-Петровское. Огонь в ответ украинские военные не открывали.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Кроме этого, противник совершил обстрел из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия участка разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины ".

Детали: Боевики 6 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил.

Обстрелы были зафиксированы у Лебединского, Славного, Новомихайловки, Орехово и Крымского.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – отмечают в штабе.

Как сообщалось накануне, один военный получил ранение.

С начала суток боевики вновь нарушали режим тишины. Обстрелы велись у Березового, Новолуганского и Шумов.

Украинская правда

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Темы: ДонбассООСОбъединенные силы на ДонбассеРазведение сил
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