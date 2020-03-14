Житомир скасував автобуси до Радомишля
Субота, 14 березня 2020, 11:04
У Житомирі скасували автобусні рейси до Радомишля, де 13 березня зафіксували перший в області випадок коронавірусу COVID-19.
Джерело: Укрінформ із посиланням на довідкову службу центрального автовокзалу Житомира
Пряма мова співрозмовника агентства: "До Радомишля автобуси сьогодні не ходять. Нам сказали, що вони туди не їздитимуть до кінця місяця. Що буде далі, не знаємо".
Що передувало: У п'ятницю голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко повідомив, що оперативний штаб, створений при облдержадміністрації, рекомендував перевізникам скасувати рейси зі сполученням "Житомир-Радомишль" та "Київ-Радомишль".
Передісторія:
- 13 березня у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка 12 березня була госпіталізована із підтвердженим випадком COVID-19.
- У райцентрі Радомишль ввели надзвичайний стан: призупинено рух транспорту, закрито ринки, людям на в’їзді та виїзді з міста мають міряти температуру.