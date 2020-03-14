Житомир отменил автобусы в Радомышль

В Житомире отменили автобусные рейсы в Радомышль, где 13 марта зафиксировали первый в области случай коронавируса.

Источник: Укринформ со ссылкой на справочную службу центрального автовокзала Житомира

Прямая речь собеседника агентства: "В Радомышль автобусы сегодня не ходят. Нам сказали, что они туда не будут ездить до конца месяца. Что будет дальше, не знаем".

Что предшествовало: В пятницу председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко сообщил, что оперативный штаб, созданный при облгосадминистрации, рекомендовал перевозчикам отменить рейсы сообщением "Житомир-Радомышль" и "Киев-Радомышль".

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