Житомир отменил автобусы в Радомышль

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Суббота, 14 марта 2020, 12:04

В Житомире отменили автобусные рейсы в Радомышль, где 13 марта зафиксировали первый в области случай коронавируса.

Источник: Укринформ со ссылкой на справочную службу центрального автовокзала Житомира

Прямая речь собеседника агентства: "В Радомышль автобусы сегодня не ходят. Нам сказали, что они туда не будут ездить до конца месяца. Что будет дальше, не знаем".

Что предшествовало: В пятницу председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко сообщил, что оперативный штаб, созданный при облгосадминистрации, рекомендовал перевозчикам отменить рейсы сообщением "Житомир-Радомышль" и "Киев-Радомышль".

Предыстория:

  • 13 марта в Житомирской области умерла 71-летняя женщина, которая 12 марта было госпитализирована с подтвержденным случаем COVID-19.
  • В райцентре Радомышль ввели чрезвычайное положение: приостановлено движение транспорта, закрыты рынки, людям на въезде и выезде из города должны мерить температуру.

Темы: коронавирус Житомир


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