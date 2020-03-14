Житомир отменил автобусы в Радомышль
Суббота, 14 марта 2020, 11:04
В Житомире отменили автобусные рейсы в Радомышль, где 13 марта зафиксировали первый в области случай коронавируса.
Источник: Укринформ со ссылкой на справочную службу центрального автовокзала Житомира
Прямая речь собеседника агентства: "В Радомышль автобусы сегодня не ходят. Нам сказали, что они туда не будут ездить до конца месяца. Что будет дальше, не знаем".
Что предшествовало: В пятницу председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко сообщил, что оперативный штаб, созданный при облгосадминистрации, рекомендовал перевозчикам отменить рейсы сообщением "Житомир-Радомышль" и "Киев-Радомышль".
Предыстория:
- 13 марта в Житомирской области умерла 71-летняя женщина, которая 12 марта было госпитализирована с подтвержденным случаем COVID-19.
- В райцентре Радомышль ввели чрезвычайное положение: приостановлено движение транспорта, закрыты рынки, людям на въезде и выезде из города должны мерить температуру.