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У Радомишлі через коронавірус закрили ринки і зупиняють транспорт

П'ятниця, 13 березня 2020, 09:06
У Радомишлі через коронавірус закрили ринки і зупиняють транспорт

У місті Радомишль на Житомирщині, де зафіксували випадок зараження коронавірусом, призупиняють рух транспорту і закривають ринки.

Джерело: сайт Радомишльської громади, голова Радомишльської ОДА Віктор Пулковський в ефірі 112.ua

Дослівно: "По Радомишльській територіальній громаді Радомишльським міським головою прийнято розпорядження про обмежувальні заходи у зв’язку з поширенням вірусної хвороби.

У зв’язку із зареєстрованим випадком у нашому місті буде призупинено рух міського транспорту. Тимчасово припинена робота усіх ринків у нашому місті".

Пряма мова Віктора Пулковського: "Ухвалено введення надзвичайної ситуації у місті, яка передбачає контроль пропуску на вхід і вихід людей з міста.

Захворювання локалізоване. Усі люди, які перебували у контакті, ідентифіковані і перебувають під наглядом".

За словами Пулковського, всього в місті два головних напрямки – до магістралі "Київ – Чоп" і до Малина – на цих постах будуть стояти поліцейські з контролем людей з температурою.  

Що було раніше: На Житомирщині у 71-річної жительки Радомишля зафіксували захворювання на Covid-19. За попередньою інформацією, жінка нещодавно повернулася з Польщі, гостювала у родичів у Львові, а потім повернулася додому в Радомишль.

Пацієнтка має лабораторно підтверджений діагноз, лікарі виявили ускладнення – запалення легенів.

За станом здоров’я усіх контактних осіб із жінкою слідкують медики. У родичів пацієнтки поки симптомів коронавірусної інфекції не виявили, вони на обсервації в себе вдома.

Знати більше: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Передісторія:

  • Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.
  • В Україні загалом зафіксовано 3 випадки зараження китайським коронавірусом. Про два останніх випадки стало відомо ввечері 12 березня. Covid-19 підтвердили у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
  • Першим, у кого виявили хворобу, був житель Чернівців. Він разом із дружиною повернувся після подорожі Італією. 
  • У європейських країнах за добу значно зросла кількість хворих на Covid-19. Станом на ранок 13 березня за час поширення китайського коронавірусу зареєстрували 128 343 випадки зараження. Успішно завершили лікування 68 324 людини. Померли від ускладнень 4720 осіб.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Житомирщинакоронавіруснадзвичайна подія
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