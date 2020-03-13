У Радомишлі через коронавірус закрили ринки і зупиняють транспорт

У місті Радомишль на Житомирщині, де зафіксували випадок зараження коронавірусом, призупиняють рух транспорту і закривають ринки.

Джерело: сайт Радомишльської громади, голова Радомишльської ОДА Віктор Пулковський в ефірі 112.ua

Дослівно: "По Радомишльській територіальній громаді Радомишльським міським головою прийнято розпорядження про обмежувальні заходи у зв’язку з поширенням вірусної хвороби.

У зв’язку із зареєстрованим випадком у нашому місті буде призупинено рух міського транспорту. Тимчасово припинена робота усіх ринків у нашому місті".

Пряма мова Віктора Пулковського: "Ухвалено введення надзвичайної ситуації у місті, яка передбачає контроль пропуску на вхід і вихід людей з міста.

Захворювання локалізоване. Усі люди, які перебували у контакті, ідентифіковані і перебувають під наглядом".

За словами Пулковського, всього в місті два головних напрямки – до магістралі "Київ – Чоп" і до Малина – на цих постах будуть стояти поліцейські з контролем людей з температурою.

Що було раніше: На Житомирщині у 71-річної жительки Радомишля зафіксували захворювання на Covid-19. За попередньою інформацією, жінка нещодавно повернулася з Польщі, гостювала у родичів у Львові, а потім повернулася додому в Радомишль.

Пацієнтка має лабораторно підтверджений діагноз, лікарі виявили ускладнення – запалення легенів.

За станом здоров’я усіх контактних осіб із жінкою слідкують медики. У родичів пацієнтки поки симптомів коронавірусної інфекції не виявили, вони на обсервації в себе вдома.

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