У Радомишлі через коронавірус, закрили ринки і зупиняють транспорт

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П'ятниця, 13 березня 2020, 10:06

У місті Радомишль на Житомирщині, де зафіксували випадок зараження коронавірусом, призупиняють рух транспорту і закривають ринки.

Джерело: сайт Радомишльської громади, голова Радомишльської ОДА Віктор Пулковський в ефірі 112.ua

Дослівно: "По Радомишльській територіальній громаді Радомишльським міським головою прийнято Розпорядження про обмежувальні заходи у зв’язку з поширенням вірусної хвороби.

У зв’язку із зареєстрованим випадком у нашому місті буде призупинено рух міського транспорту. Тимчасово припинена робота усіх ринків у нашому місті".

Пряма мова Віктора Пулковського: "Ухвалено введення надзвичайної ситуації у місті, яка передбачає контроль пропуску на вхід і вихід людей з міста.

Захворювання локалізоване. Усі люди, які перебували у контакті, ідентифіковані і перебувають під наглядом".

За словами Пулковського, всього в місті два головних напрямки – до магістралі "Київ – Чоп" і до Малина – на цих постах будуть стояти поліцейські з контролем людей з температурою.  

Що було раніше: На Житомирщині у 71-річної жительки Радомишля зафіксували захворювання на Covid-19. За попередньою інформацією, жінка нещодавно повернулася з Польщі, гостювала у родичів у Львові, а потім повернулася додому в Радомишль.

Пацієнтка має лабораторно підтверджений діагноз, лікарі виявили ускладнення – запалення легенів.

За станом здоров’я усіх контактних осіб із жінкою слідкують медики. У родичів пацієнтки поки симптомів коронавірусної інфекції не виявили, вони на обсервації в себе вдома.

Знати більше: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Передісторія:

  • Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.
  • В Україні загалом зафіксовано 3 випадки зараження китайським коронавірусом. Про два останніх випадки стало відомо ввечері 12 березня. Covid-19 підтвердили у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
  • Першим, у кого виявили хворобу, був житель Чернівців. Він разом із дружиною повернувся після подорожі Італією. 
  • У європейських країнах за добу значно зросла кількість хворих на Covid-19. Станом на ранок 13 березня за час поширення китайського коронавірусу зареєстрували 128 343 випадки зараження. Успішно завершили лікування 68 324 людини. Померли від ускладнень 4720 осіб.

Ірина Балачук, УП
Теми: Житомирщина коронавірус надзвичайна подія


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