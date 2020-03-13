У Радомишлі через коронавірус, закрили ринки і зупиняють транспорт
У місті Радомишль на Житомирщині, де зафіксували випадок зараження коронавірусом, призупиняють рух транспорту і закривають ринки.
Джерело: сайт Радомишльської громади, голова Радомишльської ОДА Віктор Пулковський в ефірі 112.ua
Дослівно: "По Радомишльській територіальній громаді Радомишльським міським головою прийнято Розпорядження про обмежувальні заходи у зв’язку з поширенням вірусної хвороби.
У зв’язку із зареєстрованим випадком у нашому місті буде призупинено рух міського транспорту. Тимчасово припинена робота усіх ринків у нашому місті".
Пряма мова Віктора Пулковського: "Ухвалено введення надзвичайної ситуації у місті, яка передбачає контроль пропуску на вхід і вихід людей з міста.
Захворювання локалізоване. Усі люди, які перебували у контакті, ідентифіковані і перебувають під наглядом".
За словами Пулковського, всього в місті два головних напрямки – до магістралі "Київ – Чоп" і до Малина – на цих постах будуть стояти поліцейські з контролем людей з температурою.
Що було раніше: На Житомирщині у 71-річної жительки Радомишля зафіксували захворювання на Covid-19. За попередньою інформацією, жінка нещодавно повернулася з Польщі, гостювала у родичів у Львові, а потім повернулася додому в Радомишль.
Пацієнтка має лабораторно підтверджений діагноз, лікарі виявили ускладнення – запалення легенів.
За станом здоров’я усіх контактних осіб із жінкою слідкують медики. У родичів пацієнтки поки симптомів коронавірусної інфекції не виявили, вони на обсервації в себе вдома.
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Передісторія:
- Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.
- В Україні загалом зафіксовано 3 випадки зараження китайським коронавірусом. Про два останніх випадки стало відомо ввечері 12 березня. Covid-19 підтвердили у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
- Першим, у кого виявили хворобу, був житель Чернівців. Він разом із дружиною повернувся після подорожі Італією.
- У європейських країнах за добу значно зросла кількість хворих на Covid-19. Станом на ранок 13 березня за час поширення китайського коронавірусу зареєстрували 128 343 випадки зараження. Успішно завершили лікування 68 324 людини. Померли від ускладнень 4720 осіб.