Кабмін у закритому режимі розглядає протидію коронавірусу
У суботу в Києві проходить позачергове засідання уряду щодо протидії розповсюдженню коронавірусу COVID-19.
Джерело: прем'єр Денис Шмигаль у Facebook
Дослівно: "Збираю позачергове засідання уряду на 12:00. Маємо розглянути рішення РНБО, яке було прийняте вчора. Засідання пройде в закритому форматі.
Розглядатимуться документи з обмеженим доступом, тож навіть попри бажання бути відкритими, є процедури, яких ми маємо дотримуватися.
Одразу хочу наголосити, що прийматимуться виключно ті ініціативи, які у своїй промові вчора озвучив президент України Володимир Зеленський".
Деталі: За словами прем'єра, головними питаннями, які розглядає уряд, є:
- закриття на два тижні пунктів пропуску через кордон для регулярного пасажирського сполучення з 17 березня;
- припинення в’їзду на територію України іноземців протягом двох тижнів з 16 березня;
- закриття на два тижні контрольних пунктів на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями з 16 березня;
- фінансування Мінфіном виготовлення не менш ніж 200 тисяч тестів для ПЛР-діагностики коронавірусу Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України на передачу МОЗ;
- забезпечення індивідуальними засобами захисту медперсоналу, контактних осіб, працівників правоохоронних і органів порятунку, задіяних у протиепідемічних заходах;
- стимулювання вітчизняних підприємств для виробництва необхідних засобів для надання допомоги хворим;
- виділення коштів МОЗ для закупівлі необхідних засобів медичного призначення для населення;
- забезпечення пріоритетного проведення платежів на закупівлю товарів, робіт та послуг, пов’язаних з протидією розповсюдженню COVID-19;
- запровадження в установленому порядку митного оформлення протягом однієї доби вантажів з гуманітарною допомогою, що надходять в Україну, пов’язану з організацією боротьби з COVID-19.
Що передувало: У п'ятницю РНБО вирішила закрити кордон для іноземних громадян через пандемію коронавірусу у світі.
Також Україна повністю обмежить пасажирське авіасполучення.
Президент Володимир Зеленський закликав українців встигнути приїхати до країни за наступні три доби, але пообіцяв допомогти тим, хто не встигне повернутись до закриття авіасполучення.