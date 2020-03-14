Кабмін у закритому режимі розглядає протидію коронавірусу

У суботу в Києві проходить позачергове засідання уряду щодо протидії розповсюдженню коронавірусу COVID-19.

Джерело: прем'єр Денис Шмигаль у Facebook

Дослівно: "Збираю позачергове засідання уряду на 12:00. Маємо розглянути рішення РНБО, яке було прийняте вчора. Засідання пройде в закритому форматі.

Розглядатимуться документи з обмеженим доступом, тож навіть попри бажання бути відкритими, є процедури, яких ми маємо дотримуватися.

Одразу хочу наголосити, що прийматимуться виключно ті ініціативи, які у своїй промові вчора озвучив президент України Володимир Зеленський".

Деталі: За словами прем'єра, головними питаннями, які розглядає уряд, є:

закриття на два тижні пунктів пропуску через кордон для регулярного пасажирського сполучення з 17 березня;

припинення в’їзду на територію України іноземців протягом двох тижнів з 16 березня;

закриття на два тижні контрольних пунктів на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями з 16 березня;

фінансування Мінфіном виготовлення не менш ніж 200 тисяч тестів для ПЛР-діагностики коронавірусу Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України на передачу МОЗ;

забезпечення індивідуальними засобами захисту медперсоналу, контактних осіб, працівників правоохоронних і органів порятунку, задіяних у протиепідемічних заходах;

стимулювання вітчизняних підприємств для виробництва необхідних засобів для надання допомоги хворим;

виділення коштів МОЗ для закупівлі необхідних засобів медичного призначення для населення;

забезпечення пріоритетного проведення платежів на закупівлю товарів, робіт та послуг, пов’язаних з протидією розповсюдженню COVID-19;

запровадження в установленому порядку митного оформлення протягом однієї доби вантажів з гуманітарною допомогою, що надходять в Україну, пов’язану з організацією боротьби з COVID-19.

Що передувало: У п'ятницю РНБО вирішила закрити кордон для іноземних громадян через пандемію коронавірусу у світі.

Також Україна повністю обмежить пасажирське авіасполучення.

Президент Володимир Зеленський закликав українців встигнути приїхати до країни за наступні три доби, але пообіцяв допомогти тим, хто не встигне повернутись до закриття авіасполучення.