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Кабмін у закритому режимі розглядає протидію коронавірусу

Субота, 14 березня 2020, 11:25
Кабмін у закритому режимі розглядає протидію коронавірусу

У суботу в Києві проходить позачергове засідання уряду щодо протидії розповсюдженню коронавірусу COVID-19.

Джерело: прем'єр Денис Шмигаль у Facebook

Дослівно: "Збираю позачергове засідання уряду на 12:00. Маємо розглянути рішення РНБО, яке було прийняте вчора. Засідання пройде в закритому форматі.

Розглядатимуться документи з обмеженим доступом, тож навіть попри бажання бути відкритими, є процедури, яких ми маємо дотримуватися.

Одразу хочу наголосити, що прийматимуться виключно ті ініціативи, які у своїй промові вчора озвучив президент України Володимир Зеленський".

Деталі: За словами прем'єра, головними питаннями, які розглядає уряд, є:

  • закриття на два тижні пунктів пропуску через кордон для регулярного пасажирського сполучення з 17 березня;
  • припинення в’їзду на територію України іноземців протягом двох тижнів з 16 березня;
  • закриття на два тижні контрольних пунктів на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями з 16 березня;
  • фінансування Мінфіном виготовлення не менш ніж 200 тисяч тестів для ПЛР-діагностики коронавірусу Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України на передачу МОЗ;
  • забезпечення індивідуальними засобами захисту медперсоналу, контактних осіб, працівників правоохоронних і органів порятунку, задіяних у протиепідемічних заходах;
  • стимулювання вітчизняних підприємств для виробництва необхідних засобів для надання допомоги хворим;
  • виділення коштів МОЗ для закупівлі необхідних засобів медичного призначення для населення;
  • забезпечення пріоритетного проведення платежів на закупівлю товарів, робіт та послуг, пов’язаних з протидією розповсюдженню COVID-19;
  • запровадження в установленому порядку митного оформлення протягом однієї доби вантажів з гуманітарною допомогою, що надходять в Україну, пов’язану з організацією боротьби з COVID-19.

Що передувало: У п'ятницю РНБО вирішила закрити кордон для іноземних громадян через пандемію коронавірусу у світі.

Також Україна повністю обмежить пасажирське авіасполучення.

Президент Володимир Зеленський закликав українців встигнути приїхати до країни за наступні три доби, але пообіцяв допомогти тим, хто не встигне повернутись до закриття авіасполучення.

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівкоронавірус
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