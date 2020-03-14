Кабмин в закрытом режиме рассматривает противодействие коронавирусу

1015 просмотров
Суббота, 14 марта 2020, 12:25

В субботу в Киеве проходит внеочередное заседание правительства по противодействию распространению коронавируса COVID-19.

Источник: премьер Денис Шмыгаль в Facebook

Дословно: "Собираю внеочередное заседание правительства на 12:00. Должны рассмотреть решение СНБО, которое было принято вчера. Заседание пройдет в закрытом формате.

Будут рассматриваться документы с ограниченным доступом, поэтому даже при желании быть открытыми, есть процедуры, которых мы должны придерживаться.

Сразу хочу отметить, что будут приниматься исключительно те инициативы, которые в своей речи вчера озвучил президент Украины Владимир Зеленский".

Детали: По словам премьера, главными вопросами, которые рассматривает правительство, являются:

  • закрытие на две недели пунктов пропуска через границу для регулярного пассажирского сообщения с 17 марта;
  • прекращение въезда на территорию Украины иностранцев в течение двух недель с 16 марта;
  • закрытие на две недели контрольных пунктов на линии разграничения с временно оккупированными территориями с 16 марта;
  • финансирование Минфином изготовления не менее 200 тысяч тестов для ПЦР-диагностики коронавируса Институтом молекулярной биологии и генетики НАН Украины на передачу МЗ;
  • обеспечение индивидуальными средствами защиты медперсонала, контактных лиц, работников правоохранительных и органов спасения, задействованных в противоэпидемических мероприятиях;
  • стимулирование отечественных предприятий для производства необходимых средств для оказания помощи больным;
  • выделение средств Минздрава для закупки необходимых средств медицинского назначения для населения;
  • обеспечение приоритетного проведения платежей на закупку товаров, работ и услуг, связанных с противодействием распространению COVID-19;
  • введение в установленном порядке таможенного оформления в течение одних суток грузов с гуманитарной помощью, поступающих в Украину, связанную с организацией борьбы с COVID-19.

Что предшествовало: В пятницу СНБО решил закрыть границу для иностранных граждан из-за пандемии коронавируса в мире.

Также Украина полностью ограничит пассажирское авиасообщение.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев успеть приехать в страну за следующие трое суток, но обещает помочь тем, кто не успеет вернуться к закрытию авиасообщения.

Украинская правда
Темы: Кабинет министров коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский просит Кабмин учредить награду для добровольцев 14 марта 2020, 10:47
США создаст газовый хаб в Украине — замглавы Минэкоэнерго 13 марта 2020, 19:12
Аваков: Мы должны закрыть границу для иностранцев 13 марта 2020, 14:37
Все новости
Главные новости
Коронавирус: в Италии более 5 тысяч заражений за сутки
На Банковой протестуют против признания боевиков на Донбассе субъектом переговоров
Трамп объявил чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса
В Италии от коронавируса умерла гражданка Украины
Все новости
исследование

Человек может быть заразным на коронавирус до 37 дней

исследование

Столько в среднем тратит женщина, выбирая одежду на работу

поясняет Супрун

Почему санэпидемслужба нас не спасет

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!