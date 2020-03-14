Кабмин в закрытом режиме рассматривает противодействие коронавирусу

В субботу в Киеве проходит внеочередное заседание правительства по противодействию распространению коронавируса COVID-19.

Источник: премьер Денис Шмыгаль в Facebook

Дословно: "Собираю внеочередное заседание правительства на 12:00. Должны рассмотреть решение СНБО, которое было принято вчера. Заседание пройдет в закрытом формате.

Будут рассматриваться документы с ограниченным доступом, поэтому даже при желании быть открытыми, есть процедуры, которых мы должны придерживаться.

Сразу хочу отметить, что будут приниматься исключительно те инициативы, которые в своей речи вчера озвучил президент Украины Владимир Зеленский".

Детали: По словам премьера, главными вопросами, которые рассматривает правительство, являются:

закрытие на две недели пунктов пропуска через границу для регулярного пассажирского сообщения с 17 марта;

прекращение въезда на территорию Украины иностранцев в течение двух недель с 16 марта;

закрытие на две недели контрольных пунктов на линии разграничения с временно оккупированными территориями с 16 марта;

финансирование Минфином изготовления не менее 200 тысяч тестов для ПЦР-диагностики коронавируса Институтом молекулярной биологии и генетики НАН Украины на передачу МЗ;

обеспечение индивидуальными средствами защиты медперсонала, контактных лиц, работников правоохранительных и органов спасения, задействованных в противоэпидемических мероприятиях;

стимулирование отечественных предприятий для производства необходимых средств для оказания помощи больным;

выделение средств Минздрава для закупки необходимых средств медицинского назначения для населения;

обеспечение приоритетного проведения платежей на закупку товаров, работ и услуг, связанных с противодействием распространению COVID-19;

введение в установленном порядке таможенного оформления в течение одних суток грузов с гуманитарной помощью, поступающих в Украину, связанную с организацией борьбы с COVID-19.

Что предшествовало: В пятницу СНБО решил закрыть границу для иностранных граждан из-за пандемии коронавируса в мире.

Также Украина полностью ограничит пассажирское авиасообщение.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев успеть приехать в страну за следующие трое суток, но обещает помочь тем, кто не успеет вернуться к закрытию авиасообщения.