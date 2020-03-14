Аваков: Імовірно, незабаром обмеження будуть іще жорсткішими

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що незабаром обмежувальні заходи з протидії поширенню коронавірусу можуть стати жорсткішими.

Джерело: Аваков у Facebook

Пряма мова: "Президент і уряд прийняли кілька різких обмежувальних заходів. Ми зробили це вчасно і правильно. Не пізно і не рано. Можливо, навіть трохи страхуючись. Так треба, і, ймовірно, незабаром заходи обмежень будуть іще жорсткішими".

Деталі: Аваков підкреслив, що найближчими днями лікарні і аптеки будуть забезпечені засобами захисту – масками і антисептиками. Спекулянтів, за словами міністра, будуть "дуже жорстко карати".

Він зазначив, що головною і найважливішою зброєю в боротьбі з вірусом є усвідомлення кожною людиною правил дій у такій ситуації і максимальна соціальна ізоляція в ці дні.

Пряма мова: "Медики будуть публікувати інструкції. МВС (поліція, прикордонники, рятувальники і Нацгвардія) забезпечать допомогу, порядок і процедуру".

Що передувало: Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

11 березня мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київ іде на карантин. Зокрема, з 12 березня і до кінця місяця усі освітні заклади столиці закрили на карантин.

13 березня РНБО вирішила закрити кордон для іноземних громадян через пандемію коронавірусу у світі.

Також Україна повністю обмежить пасажирське авіасполучення.