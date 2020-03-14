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Аваков: Вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче

Суббота, 14 марта 2020, 11:39
Аваков: Вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что вскоре ограничительные меры по противодействию распространения коронавируса могут стать жестче.

Источник: Аваков в Facebook

Прямая речь: "Президент и правительство приняло несколько резких ограничительных мер. Мы сделали это своевременно и правильно. Не поздно и не рано. Возможно, даже немного страхуясь. Так надо, и, вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче".

Детали: Аваков подчеркнул, что в ближайшие дни больницы и аптеки будут насыщены средствами защиты – масками и антисептиками. Спекулянтов, по словам министра, будут "очень жестко карать".

Он отметил, что главным и важнейшим оружием в борьбе с вирусом является осознание каждым человеком правил действий в такой ситуации и максимальная социальная изоляция в эти дни.

Прямая речь: "Медики будут публиковать инструкции. МВД (полиция, пограничники, спасатели и Нацгвардия) обеспечат помощь, порядок и процедуру".

Что было раньше: Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

11 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев идет на карантин. В частности, с 12 марта и до конца месяца все образовательные учреждения столицы закрыли на карантин.

13 марта СНБО решил закрыть границу для иностранных граждан из-за пандемии коронавируса в мире.

Также Украина полностью ограничит пассажирское авиасообщение.

Украинская правда
Темы: Аваковкоронавирус
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