МВС пропонує саджати за зараження інших та недотримання карантину

У МВС розробили зміни до Кримінального кодексу та Кодексу України про адміністративні правопорушення, які передбачають кримінальну відповідальність за зараження небезпечною інфекційною хворобою, а також за самовільне залишення місця обсервації або карантину.

Джерело: глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін у Telegram

Деталі: ЦПК публікує текст пропозицій МВС. За інформацією організації, парламент планує вже найближчим часом розглянути законопроєкт на позачерговому засіданні.

Згідно з пропозиціями, у МВС пропонують доповнити КК трьома новими статтями. Зокрема, карати саме кримінальною відповідальністю пропонують за "Зараження особливо небезпечною чи небезпечною інфекційною хворобою" (ст. 1301).

Дослівно пропозиції: "Свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження особливо небезпечною чи небезпечною інфекційною хворобою, карається арештом на строк до трьох місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років".

Деталі: Пропонується також карати позбавленням волі від 2 до 5 років за ухилення від лікування осіб, щодо яких є достатні дані про те, що вони хворі на особливо небезпечну чи небезпечну інфекційну хворобу, якщо це спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, за самовільне залишення місця обсервації (карантину), особою, яка була поміщена для їх проходження закладами охорони здоров’я у зв’язку з потребою виключення або підтвердження зараження або захворювання цієї особи особливо небезпечною чи небезпечною інфекційною хворобою, пропонується карати позбавленням волі на строк до трьох років.

Також за приховування або умисне перекручення службовою особою відомостей щодо захворюваності інфекційними хворобами пропонується карати штрафом або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

За ті самі діяння, вчинені повторно або в місцевості, оголошеній зоною здійснення карантинних заходів або надзвичайної ситуації, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, – обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Пряма мова Шабуніна: "Законопроєкт пропонує суттєво обмежувати права людини. Передусім вказані норми зможуть використовувати для переслідування учасників мирних зібрань.

Усі інфіковані люди – не лише коронавірусом, але й звичайним грипом – автоматично опиняться під ризиком стати підозрюваними у злочинах".

Що передувало: 14 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що незабаром обмежувальні заходи з протидії поширенню коронавірусу можуть стати жорсткішими.

Передісторія: