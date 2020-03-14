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Кабмін доручив терміново евакуювати українців з Італії

Субота, 14 березня 2020, 13:08
Кабмін доручив терміново евакуювати українців з Італії

Кабінет міністрів прийняв рішення щодо евакуації громадян України з Італії через епідемію коронавірусу COVID-19.

Джерело: Урядовий портал

Дослівно: "Уряд доручив Міністерству інфраструктури спільно з МОЗ, МЗС та МВС забезпечити невідкладну евакуацію громадян України із зони спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Італійській Республіці.

На позачерговому засіданні, 14 березня, Кабінет міністрів також обговорив процедуру вивезення українських громадян. Зокрема, Державна митна служба повинна буде оперативно оформити вантаж членів екіпажу та пасажирів літака, який здійснюватиме евакуацію.

Державна прикордонна служба має забезпечити першочергове здійснення контролю під час перетину державного кордону".

Що передувало: Україна повністю обмежує пасажирське авіасполучення з 17 березня через спалах нового коронавірусу. 

Також Україна закриває кордон для іноземців на два тижні. 

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці, які вилетіли з України чартерними рейсами у туристичну подорож, повернуться додому згідно розкладу.

Інші українці, які не встигнуть повернутися до 17 березня, мають звернутися в Українське консульство. Вони будуть повернуті додому окремими нерегулярними рейсами. 

Довідка: За останні дві доби в Італії кількість хворих на коронавірус збільшилась на 5198, померли 439 особи.

Всього в Італії зафіксовано 17 660 випадків інфікування, померло 1266 осіб. 

13 березня в італійській лікарні померла громадянка України, у якої виявили коронавірус COVID-19.

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівІталіякоронавірус
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