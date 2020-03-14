Кабмин поручил срочно эвакуировать украинцев из Италии

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Суббота, 14 марта 2020, 14:08

Кабинет министров принял решение об эвакуации граждан Украины из Италии из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Источник: Правительственный портал

Дословно: "Правительство поручило Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни COVID-19 в Итальянской Республике.

На внеочередном заседании, 14 марта, Кабинет министров также обсудил процедуру вывоза украинских граждан. В частности, Государственная таможенная служба должна будет оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию.

Государственная пограничная служба должна обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы".

Что предшествовало: Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса.

Также Украина закрывает границу для иностранцев на две недели.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы, которые вылетели из Украины чартерными рейсами в туристическую поездку, вернутся домой по расписанию.

Другим украинцам, которые не успеют вернуться до 17 марта, необходимо обратиться в Украинское консульство. Они будут возвращены домой отдельными нерегулярными рейсами.

Украинская правда
Темы: Кабинет министров Италия коронавирус


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