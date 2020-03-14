Житомирщина: родичів померлої від коронавірусу жінки не було на її похороні
У місті Радомишль на Житомирщині поховали 71-річну жінку, яка 13 березня померла від коронавірусу, без присутності родичів.
Джерело: Радомишльський міський голова Володимир Тетерський у коментарі Укрінформу
Пряма мова: "Жінку сьогодні поховали на центральному цвинтарі Радомишля. Ми виконали всі рекомендації, які отримали від управління охорони здоров’я обласної адміністрації".
Деталі: За його словами, під час похорону були присутні лише працівники, які обслуговують процес поховання. Рідних і знайомих не було. Родина померлої наразі перебуває на самоізоляції вдома.
Загалом, за словами Тетерського, в Радомишлі ситуація спокійна, паніки немає.
За його словами, у місті запровадили обмежувальні заходи, зокрема, призупинили рух міського громадського транспорту та сполучення з Києвом і Житомиром, обмежили роботу розважальних закладів, а також у місцях скупчення людей проводять дезінфекцію.
На запитання, чи є в місті ажіотаж у магазинах, Тетерський відповів: "Я особисто не бачив".
Мер запевнив, що у торговельних закладах Радомишля є достатньо продуктів.
Передісторія:
- 13 березня у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка 12 березня була госпіталізована із підтвердженим випадком COVID-19.
- У райцентрі Радомишль ввели надзвичайний стан: призупинено рух транспорту, закрито ринки, людям на в’їзді та виїзді з міста мають міряти температуру.