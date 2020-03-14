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Житомирщина: родственников умершей от коронавируса не было на ее похоронах

Суббота, 14 марта 2020, 14:58
Житомирщина: родственников умершей от коронавируса не было на ее похоронах

В городе Радомышль Житомирской похоронили 71-летнюю женщину, которая 13 марта умерла от коронавируса, без присутствия родственников.

Источник: Радомышльский городской голова Владимир Тетерский в комментарии Укринформу

Прямая речь: "Женщину сегодня похоронили на центральном кладбище Радомышля. Мы выполнили все рекомендации, которые получили от управления здравоохранения областной администрации".

Детали: По его словам, во время похорон присутствовали только работники, обслуживающие процесс захоронения. Родных и знакомых не было. Семья умершей сейчас находится на самоизоляции дома.

В целом, по словам Тетерского, в Радомышле ситуация спокойная, паники нет.

По его словам, в городе ввели ограничительные меры, в частности, приостановили движение городского общественного транспорта и сообщение с Киевом и Житомиром, ограничили работу развлекательных заведений, а также в местах скопления людей проводят дезинфекцию.

На вопрос, есть ли в городе ажиотаж в магазинах, Тетерский ответил: "Я лично не видел".

Мэр заверил, что в торговых заведениях Радомышля достаточно продуктов.

Предыстория:

  • 13 марта в Житомирской области умерла 71-летняя женщина, которая 12 марта было госпитализирована с подтвержденным случаем COVID-19.
  • В райцентре Радомышль ввели чрезвычайное положение: приостановлено движение транспорта, закрыты рынки, людям на въезде и выезде из города должны мерить температуру.

Украинская правда

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Темы: коронавирусЖитомирская область
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