Житомирщина: родственников умершей от коронавируса не было на ее похоронах

В городе Радомышль Житомирской похоронили 71-летнюю женщину, которая 13 марта умерла от коронавируса, без присутствия родственников.

Источник: Радомышльский городской голова Владимир Тетерский в комментарии Укринформу

Прямая речь: "Женщину сегодня похоронили на центральном кладбище Радомышля. Мы выполнили все рекомендации, которые получили от управления здравоохранения областной администрации".

Детали: По его словам, во время похорон присутствовали только работники, обслуживающие процесс захоронения. Родных и знакомых не было. Семья умершей сейчас находится на самоизоляции дома.

В целом, по словам Тетерского, в Радомышле ситуация спокойная, паники нет.

По его словам, в городе ввели ограничительные меры, в частности, приостановили движение городского общественного транспорта и сообщение с Киевом и Житомиром, ограничили работу развлекательных заведений, а также в местах скопления людей проводят дезинфекцию.

На вопрос, есть ли в городе ажиотаж в магазинах, Тетерский ответил: "Я лично не видел".

Мэр заверил, что в торговых заведениях Радомышля достаточно продуктов.

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