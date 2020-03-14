Житомирщина: родственников умершей от коронавируса не было на ее похоронах

9681 просмотр
Суббота, 14 марта 2020, 15:58

В городе Радомышль Житомирской похоронили 71-летнюю женщину, которая 13 марта умерла от коронавируса, без присутствия родственников.

Источник: Радомышльский городской голова Владимир Тетерский в комментарии Укринформу

Прямая речь: "Женщину сегодня похоронили на центральном кладбище Радомышля. Мы выполнили все рекомендации, которые получили от управления здравоохранения областной администрации".

Детали: По его словам, во время похорон присутствовали только работники, обслуживающие процесс захоронения. Родных и знакомых не было. Семья умершей сейчас находится на самоизоляции дома.

В целом, по словам Тетерского, в Радомышле ситуация спокойная, паники нет.

По его словам, в городе ввели ограничительные меры, в частности, приостановили движение городского общественного транспорта и сообщение с Киевом и Житомиром, ограничили работу развлекательных заведений, а также в местах скопления людей проводят дезинфекцию.

На вопрос, есть ли в городе ажиотаж в магазинах, Тетерский ответил: "Я лично не видел".

Мэр заверил, что в торговых заведениях Радомышля достаточно продуктов.

Предыстория:

  • 13 марта в Житомирской области умерла 71-летняя женщина, которая 12 марта было госпитализирована с подтвержденным случаем COVID-19.
  • В райцентре Радомышль ввели чрезвычайное положение: приостановлено движение транспорта, закрыты рынки, людям на въезде и выезде из города должны мерить температуру.

Украинская правда
Темы: коронавирус Житомирская область


powered by lun.ua
Материалы по теме
Украинский дипломат за рубежом заразился коронавирусом 14 марта 2020, 15:41
"Желтые жилеты" протестуют в Париже, несмотря на коронавирус: 17 задержанных 14 марта 2020, 15:34
У новорожденного ребенка в Британии обнаружили коронавирус 14 марта 2020, 15:02
Все новости
Главные новости
Левина доставят в Украину 16 марта – СМИ
Украинский дипломат за рубежом заразился коронавирусом
В мероприятиях ко Дню добровольца в Киеве участвовало 5 тысяч человек
Кабмин поручил срочно эвакуировать украинцев из Италии
Все новости
исследование

Человек может быть заразным на коронавирус до 37 дней

здоровье

Что надо знать о коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

здоровье

Волосы выпадают! Почему и что с этим делать?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів