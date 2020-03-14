Житомирщина: родственников умершей от коронавируса не было на ее похоронах
В городе Радомышль Житомирской похоронили 71-летнюю женщину, которая 13 марта умерла от коронавируса, без присутствия родственников.
Источник: Радомышльский городской голова Владимир Тетерский в комментарии Укринформу
Прямая речь: "Женщину сегодня похоронили на центральном кладбище Радомышля. Мы выполнили все рекомендации, которые получили от управления здравоохранения областной администрации".
Детали: По его словам, во время похорон присутствовали только работники, обслуживающие процесс захоронения. Родных и знакомых не было. Семья умершей сейчас находится на самоизоляции дома.
В целом, по словам Тетерского, в Радомышле ситуация спокойная, паники нет.
По его словам, в городе ввели ограничительные меры, в частности, приостановили движение городского общественного транспорта и сообщение с Киевом и Житомиром, ограничили работу развлекательных заведений, а также в местах скопления людей проводят дезинфекцию.
На вопрос, есть ли в городе ажиотаж в магазинах, Тетерский ответил: "Я лично не видел".
Мэр заверил, что в торговых заведениях Радомышля достаточно продуктов.
Предыстория:
- 13 марта в Житомирской области умерла 71-летняя женщина, которая 12 марта было госпитализирована с подтвержденным случаем COVID-19.
- В райцентре Радомышль ввели чрезвычайное положение: приостановлено движение транспорта, закрыты рынки, людям на въезде и выезде из города должны мерить температуру.