Українців за кордоном закликали зареєструватися для подальшої евакуації

Українців, які перебувають за кордоном, закликають реєструватися в онлайн-системі МЗС "ДРУГ" задля подальшого формування списків та вивезення українців з-за кордону спецлітаками після 17 березня.

Джерело: Глава МЗС України Дмитро Кулеба в ході брифінгу 14 березня, глава Мінінфраструктури Владислав Криклій

Пряма мова Кулеби: "Хочу закликати усіх українців, які опинилися за кордоном, реєструватися в онлайн-системі МЗС "ДРУГ". Систему створено з однією метою - ви там реєструєтеся, і ми одразу бачимо, де ви перебуваєте, можемо якісніше надавати вам послуги і захищати ваші інтереси".

"У разі, якщо ви не зможете повернутися до України до 17 березня, коли буде закрито авіасполучення, ця система стане основою для формування списків для подальшого вивезення громадян України спецлітаками".

Деталі: Також Кулеба повідомив, що Міністерство домовилося з українськими мобільними операторами - МТС, Київстар та lifecell - щоб громадяни отримали спецСМС про припинення авіасполучення, зв’язок з консулами та організацію виїзду до України після 17 березня.

Пряма мова Криклія: "І регулярні рейси до 17 березня, і чартерні - після цього, і спецрейси обов'язково будуть здійснюватися, щоб ми повертали українців".

"Ніхто українських громадян ніде не залишає, не забуває, для цього ми по кілька нарад проводимо спільно з операторами (туристичними) та перевізниками, щоб вони мінімізували вивезення за кордон іноземних громадян або гарантували зі свого боку їх повернення чартерними рейсами, щоб це потім не стало проблемою лише українського уряду".

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Що передувало:

Україна повністю обмежує пасажирське авіасполучення з 17 березня через спалах нового коронавірусу.

Також Україна закриває кордон для іноземців на два тижні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці, які вилетіли з України чартерними рейсами у туристичну подорож, повернуться додому згідно розкладу.

Інші українці, які не встигнуть повернутися до 17 березня, мають звернутися в Українське консульство. Вони будуть повернуті додому окремими нерегулярними рейсами.

Держагентство розвитку туризму рекомендує українським туроператорам не відправляти громадян України за кордон до початку дії тимчасового припинення авіасполучення та вчасно повернути тих, хто вже перебуває за межами держави.