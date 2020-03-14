Українців за кордоном закликали зареєструватися для подальшої евакуації

Українців, які перебувають за кордоном, закликають реєструватися в онлайн-системі МЗС "ДРУГ" задля подальшого формування списків та вивезення українців з-за кордону спецлітаками після 17 березня.

Джерело: Глава МЗС України Дмитро Кулеба в ході брифінгу 14 березня

Пряма мова Кулеби: "Хочу закликати усіх українців, які опинилися за кордоном, реєструватися в онлайн-системі МЗС "ДРУГ". Систему створено з однією метою - ви там реєструєтеся, і ми одразу бачимо, де ви перебуваєте, можемо якісніше надавати вам послуги і захищати ваші інтереси".

"У разі, якщо ви не зможете повернутися до України до 17 березня, коли буде закрито авіасполучення, ця система стане основою для формування списків для подальшого вивезення громадян України спецлітаками".

Деталі: Також Кулеба повідомив, що Міністерство домовилося з українськими мобільними операторами - МТС, Київстар та Life - щоб громадяни отримали спецСМС про припинення авіасполучення, зв’язок з консулами та організацію виїзду до України після 17 березня.