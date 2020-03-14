Украинцев за рубежом призвали зарегистрироваться для дальнейшей эвакуации

Граждан Украины, находящихся за рубежом, призывают регистрироваться в онлайн-системе МИД "ДРУГ" для дальнейшего формирования списков и вывоза украинцев из-за рубежа спецсамолетами после 17 марта.

Источник: Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга 14 марта

Прямая речь Кулебы: "Хочу призвать всех украинцев, которые оказались за границей, регистрироваться в онлайн-системе МИД "ДРУГ". Система создана с одной целью - вы там регистрируетесь, и мы сразу видим, где вы находитесь и можем более качественно оказывать вам услуги и защищать ваши интересы".

"В случае, если вы не сможете вернуться в Украину до 17 марта, когда будет закрыто авиасообщение, эта система станет основой для формирования списков для вывоза граждан Украины спецсамолетами".

Детали: Также Кулеба сообщил, что Министерство договорилось с украинскими мобильными операторами - МТС, Киевстар и Life - чтобы граждане получили спецСМС о прекращении авиасообщения, о связи с консулами и организации выезда в Украину после 17 марта.