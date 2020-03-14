Украинцев за рубежом призвали зарегистрироваться для дальнейшей эвакуации

Граждан Украины, находящихся за рубежом, призывают регистрироваться в онлайн-системе МИД "ДРУГ" для дальнейшего формирования списков и вывоза украинцев из-за рубежа спецсамолетами после 17 марта.

Источник: Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга 14 марта, глава Мининфраструктуры Владислав Криклий

Прямая речь Кулебы: "Хочу призвать всех украинцев, которые оказались за границей, регистрироваться в онлайн-системе МИД "ДРУГ". Система создана с одной целью - вы там регистрируетесь, и мы сразу видим, где вы находитесь и можем более качественно оказывать вам услуги и защищать ваши интересы".

"В случае, если вы не сможете вернуться в Украину до 17 марта, когда будет закрыто авиасообщение, эта система станет основой для формирования списков для вывоза граждан Украины спецсамолетами".

Детали: Также Кулеба сообщил, что Министерство договорилось с украинскими мобильными операторами - МТС, Киевстар и lifecell - чтобы граждане получили спецСМС о прекращении авиасообщения, о связи с консулами и организации выезда в Украину после 17 марта.

Прямая речь Криклия: "И регулярные рейсы до 17 марта, и чартерные - после этого, и спецрейсы обязательно будут осуществляться, чтобы мы возвращали украинцев".

"Никто украинских граждан нигде не оставляет, не забывает, для этого мы по несколько совещаний проводим совместно с операторами (туристическими) и перевозчиками, чтобы они минимизировали вывоз за границу иностранных граждан или гарантировали со своей стороны их возвращение чартерными рейсами, чтобы это потом не стало проблемой только украинского правительства".

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Предыстория:

Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса.

Также Украина закрывает границу для иностранцев на две недели.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы, которые вылетели из Украины чартерными рейсами в туристическую поездку, вернутся домой по расписанию.

Другим украинцам, которые не успеют вернуться до 17 марта, необходимо обратиться в Украинское консульство. Они будут возвращены домой отдельными нерегулярными рейсами.

Госагентство развития туризма рекомендует украинским туроператорам не отправлять граждан Украины за границу до начала действия временного прекращения авиасообщения и вовремя вернуть тех, кто уже находится за пределами государства.