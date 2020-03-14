Частина "СН" відповіла колегам, що виступили проти консультативної ради з ОРДЛО

У фракції "Слуга народу" виступили із заявою у відповідь на реакцію частини фракції СН щодо рішення Тристоронньої контактної групи про створення Консультативної ради у ТКГ за участю представників ОРДЛО.

Джерело: текст заяви, розміщений на сторінках заступник голови фракції Максима Ткаченка, члена комітету з питань освіти, науки та інновацій Володимира Воронова, заступника голови комітету з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій Руслана Горбенка, голови підкомітету з питань прав і свобод осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях України і внутрішньо переміщених осіб Олексія Кузнєцова у Facebook, повідомляє Інтерфакс-Україна

Дослівно: "Ми ... є переселенцями зі Східної України, які постраждали в результаті військової агресії РФ і були змушені залишити рідний Луганськ. У нас не виникає складнощів з реальною оцінкою ситуації, бо ми були "всередині" неї у 2014 р. і весь цей час до 2020 р".

"Нам не дуже зрозуміла позиція наших колег, які не розібравшись до кінця у програмі з реінтеграції Донбасу і домовленостями у Мінську, виходять у публічний простір зі зверненнями".

"Рано чи пізно на окупованій частині Луганської та Донецької областей пройдуть вибори і виборці Луганщини і Донеччини зроблять свій демократичний вибір з місцевих кандидатів, які не брали участі в організації незаконного референдуму і не були причетні до незаконних військових формувань. І для початку правильно було б обговорити критерії відбору цих кандидатів".

Деталі: У заяві зазначається, що в Україні - понад два мільйони переселенців, і на окупованій території "вимушено залишилися родичі, друзі, знайомі, які не мають відношення до організації подій шестирічної давності, а саме вони могли б потрапити до складу координаційної ради".

Дослівно: "Для процесу миротворчості завжди має бути діалог, і вести діалог мають люди, якы б могли зрозуміти одне одного. А бажання усіх і кожного "сісти за стіл переговорів і радити "на вухо" є навіть підозрілим".

Дуже не хотілося б, щоб українці боялися українців, щоб наші земляки там втратили надію і віру, тому що ми так і не навчилися не грати в політику. Невже усі мають достатній обсяг інформації, щоб робити однозначні висновки? ... Невже не зрозуміло, що складні питання не вирішуються просто і тим більше не вирішуються заявами у соцмережах".

Що передувало:

13 березня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що на останній зустрічі у Мінську сторони домовилися створити спільну платформу з представниками окремих районів Донецької і Луганської областей, які не контролюються урядом України.

При цьому Єрмак наголосив, що це не кроки, які створюють правове поле для визнання представників ОРДЛО. Рішення про створення відповідної ради ще не прийнято, але це питання вирішиться під час наступної зустрічі ТКГ у Мінську.

Єрмак не зміг відповісти, хто саме буде представляти ОРДЛО у відповідній "консультативній раді".

Разом з тим 13 березня стало відомо, що у Мінську підписано домовленості про створення консультативної ради, в якій ОРДЛО будуть представлені як суб'єкт, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася на рівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

У керівництві фракції "Слуга народу" пояснили, для чого потрібна консультативна рада з представниками ОРДЛО: мовляв, це "дозволить українській владі консультуватись у Мінську не з бойовиками, а з проукраїнськими мешканцями Донбасу".

Частина нардепів фракції "Слуга народу" виступила проти створення консультативної ради в Тристоронній контактній групі за участі представників ОРДЛО.

Станом на вечір 13 березня заяву підтримали 30 нардепів. Станом на вечір 14 березня кількість підписантів збільшилася до 61, однак у документі, де депутати могли залишити свої підписи, з'явилися дані, що сторінки у соцмережі деяких з підписантів чи пости із їхньою заявою видалено.

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