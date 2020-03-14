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Часть "СН" ответила коллегам, которые выступили против консультативного совета с ОРДЛО

Суббота, 14 марта 2020, 22:54
Часть СН ответила коллегам, которые выступили против консультативного совета с ОРДЛО

Во фракции "Слуга народа" выступили с заявлением в ответ на реакцию части фракции СН относительно решения Трехсторонней контактной группы о создании Консультативного совета  в ТКГ с участием представителей ОРДЛО. 

Источник:  текст заявления, размещенный на страницах замглавы фракции Максима Ткаченко, члена комитета по вопросам образования, науки и инноваций Владимира Воронова, замглавы комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Руслана Горбенко, главы подкомитета по вопросам прав и свобод лиц, проживающих на временно оккупированных территориях Украины и внутренне перемещенных лиц Алексея Кузнецова в Facebook, сообщает Интерфакс-Украина

Дословно: "Мы ...  являемся переселенцами с Восточной Украины, пострадавшими в результате военной агрессии РФ и были вынуждены покинуть родной Луганск. У нас не возникает сложностей с реальной оценкой ситуации, ибо мы были "внутри ее" и в 2014 г. и все это время до 2020 г.".

"Нам не очень понятна позиция наших коллег, которые не разобравшись до конца в программе по реинтеграции Донбасса и договоренностям в Минске, выходят в публичное пространство с обращениями".   

"Рано или поздно в оккупированной части Луганской и Донецкой областей пройдут выборы, и избиратели Луганщины и Донетчины сделают свой демократический выбор из местных кандидатов, которые не участвовали в организации незаконного референдума и не были причастны к незаконным военным формированиям. И для начала, правильно было бы обсудить критерии отбора этих кандидатов". 

Детали: В заявлении отмечается, что в Украине - более двух миллионов переселенцев, и на оккупированной территории "вынужденно остались родственники, друзья, знакомые, которые не имеют отношения к организации событий шестилетней давности, а именно они могли бы попасть в координационный совет".

Дословно: "Для процесса миротворчества всегда должен быть диалог, и вести диалог должны люди, понимающее друг друга. А желание всех и вся "сесть за стол переговоров и советовать "на ухо" даже подозрительно.  ... 

Очень не хотелось бы, чтобы украинцы боялись украинцев, чтоб наши земляки там потеряли надежду и веру, потому что мы так и не научились не играть в политику. Неужели все обладают достаточным объемом информации, чтобы делать однозначные выводы? ... Неужели не понятно, что сложные вопросы не решаются просто и тем более не решаются заявлениями в соцсетях". 

Предыстория:

13 марта глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что на последней встрече в Минске стороны договорились создать общую платформу с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются правительством Украины.

При этом Ермак отметил, что это не шаги, которые создают правовое поле для признания представителей ОРДЛО. Решение о создании соответствующего совета еще не принято, но этот вопрос решится во время следующей встречи ТКГ в Минске.

Ермак не смог ответить, кто именно будет представлять ОРДЛО в соответствующем "консультативном совете".

В руководстве фракции "Слуга народа" объяснили, для чего нужен консультативный совет с представителями ОРДЛО: якобы, это "позволит украинской власти консультироваться в Минске не с боевиками, а с проукраинскими жителями Донбасса".

Вместе с тем 13 марта стало известно, что в Минске подписаны соглашения о создании консультативного совета, в котором ОРДЛО будут представлены как субъект, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя оказалась на уровне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Часть нардепов фракции "Слуга народа" выступила против создания консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО.

По состоянию на вечер 13 марта заявление поддержали 30 нардепов. По состоянию на вечер 14 марта количество подписантов возросло до 61, однако в документе, где депутаты могли оставить свои подписи, появились данные, что страницы в соцсети некоторых из подписантов или посты с их заявлением удалены.

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Украинская правда

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Темы: ОРДЛОСлуга народаМинские соглашенияВерховная Рада
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