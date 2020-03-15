В Іспанії за добу кількість хворих збільшилась на 1159 осіб

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Неділя, 15 березня 2020, 06:20

За весь час поширення Covid-19 зареєстровано 145 369 випадків зараження. Завершили лікування від коронавірусу 71 689 людей, померли 5429.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: За добу у Китаї зафіксували 32 нових випадків інфікування. Вилікувались за цей період 1468 людей. Станом на 14 березня там нараховано 80 995 випадків зараження.

У Європі спостерігається стрімке поширення вірусу. 

Так в Іспанії за добу кількість хворих збільшилась на 1159 осіб. Позбавились вірусу лише 327 осіб, померли – 62. 

У Німеччині за вказаний час зареєстрували 910 інфікованих, 2 летальних випадки.

Число заражених у Франції збільшилось на 813 осіб

Також від вірусу потерпає Швейцарія. Там за добу нарахували 220 нових хворих.

Дані 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (оновлюється раз на день)

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Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

Передісторія:

  • Новий коронавірус проявився у Китаї наприкінці 2019 року, він отримав назву SARS-CoV-2, а хвороба, яку він породжує, – COVID-19. У світі на COVID-19 станом на 13 березня захворіли понад 128 тисяч людей, дві третини з них – у Китаї, де пік епідемії вже минув.
  • 11 березня ВООЗ оголосила пандемію (всесвітню епідемію) у зв'язку з новим коронавірусом.
  • В Україні зареєстрували 3 випадки зараження новим захворюванням. Одна хвора на Covid-19 померла

Теми: коронавірус


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