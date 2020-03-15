За весь час поширення COVID-19 зареєстровано 156 400 випадків зараження. Завершили лікування від коронавірусу 74 000 людей, померли 5833.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: За добу у Китаї зафіксували 32 нових випадків інфікування. Вилікувались за цей період 1468 людей. Станом на 14 березня там нараховано 80 995 випадків зараження.

У Європі спостерігається стрімке поширення вірусу.

Так в Іспанії за добу кількість хворих збільшилась на 1159 осіб. Позбавились вірусу лише 327 осіб, померли – 62.

В Італії за добу зареєстрували 3497 інфікованих, 175 летальних випадки.

У Німеччині за вказаний час зареєстрували 910 інфікованих, 2 летальних випадки.

Число заражених у Франції збільшилось на 813 осіб.

Також від вірусу потерпає Швейцарія. Там за добу нарахували 220 нових хворих.

Дані 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (оновлюється раз на день)

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