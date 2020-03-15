В Іспанії за добу кількість хворих COVID-19 збільшилась на 1159 осіб
За весь час поширення COVID-19 зареєстровано 156 400 випадків зараження. Завершили лікування від коронавірусу 74 000 людей, померли 5833.
Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса
Деталі: За добу у Китаї зафіксували 32 нових випадків інфікування. Вилікувались за цей період 1468 людей. Станом на 14 березня там нараховано 80 995 випадків зараження.
У Європі спостерігається стрімке поширення вірусу.
Так в Іспанії за добу кількість хворих збільшилась на 1159 осіб. Позбавились вірусу лише 327 осіб, померли – 62.
В Італії за добу зареєстрували 3497 інфікованих, 175 летальних випадки.
У Німеччині за вказаний час зареєстрували 910 інфікованих, 2 летальних випадки.
Число заражених у Франції збільшилось на 813 осіб.
Також від вірусу потерпає Швейцарія. Там за добу нарахували 220 нових хворих.
Дані 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (оновлюється раз на день)
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Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування
Передісторія:
- Новий коронавірус проявився у Китаї наприкінці 2019 року, він отримав назву SARS-CoV-2, а хвороба, яку він породжує, – COVID-19. У світі на COVID-19 станом на 13 березня захворіли понад 128 тисяч людей, дві третини з них – у Китаї, де пік епідемії вже минув.
- 11 березня ВООЗ оголосила пандемію (всесвітню епідемію) у зв'язку з новим коронавірусом.
- В Україні зареєстрували 3 випадки зараження новим захворюванням. Одна хвора на Covid-19 померла