Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Испании за сутки количество больных COVID-19 увеличилось на 1159 человек

Воскресенье, 15 марта 2020, 05:20
В Испании за сутки количество больных COVID-19 увеличилось на 1159 человек

За все время распространения COVID-19 зарегистрировано 156 400 случаев заражения. Завершили лечение от коронавируса 74 000 человек умерли 5833.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: За сутки в Китае зафиксировали 32 новых случаев инфицирования. Вылечились за этот период 1468 человек. По состоянию на 14 марта там начислено 80 995 случаев заражения.

В Европе наблюдается стремительное распространение вируса.

Так в Испании за сутки количество больных увеличилось на 1159 человек. Избавились вируса только 327 человек, умерло - 62.

В Италии за сутки зарегистрировали 3497 инфицированных, 175 летальных случая.

В Германии за указанное время зарегистрировали 910 инфицированных, 2 летальных случая.

Число зараженных во Франции увеличилось на 813 человек.

Также от вируса страдает Швейцария. Там за сутки насчитали 220 новых больных.

Данные 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (обновляются раз в день)

 

Читайте также: Что делать, если вы заподозрили у себя коронавирус. Алгоритм действий

Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Предыстория:

  • Новый коронавирус проявился в Китае в конце 2019 года, он получил название SARS-CoV-2, а болезнь, которую он порождает, – COVID-19. 
  • 11 марта ВОЗ объявила пандемию (всемирную эпидемию) в связи с новым коронавирусом.
  • В Украине зарегистрировали 3 случая заражения новым заболеванием. Одна больная Covid-19 умерла

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: