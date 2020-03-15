В Испании за сутки количество больных COVID-19 увеличилось на 1159 человек

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Воскресенье, 15 марта 2020, 06:20

За все время распространения COVID-19 зарегистрировано 145369 случаев заражения. Завершили лечение от коронавируса 71689 человек умерли 5429.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: За сутки в Китае зафиксировали 32 новых случаев инфицирования. Вылечились за этот период 1468 человек. По состоянию на 14 марта там начислено 80 995 случаев заражения.

В Европе наблюдается стремительное распространение вируса.

Так в Испании за сутки количество больных увеличилось на 1159 человек. Избавились вируса только 327 человек, умерло - 62.

В Германии за указанное время зарегистрировали 910 инфицированных, 2 летальных случая.

Число зараженных во Франции увеличилось на 813 человек.

Также от вируса страдает Швейцария. Там за сутки насчитали 220 новых больных.

Данные 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (обновляются раз в день)

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Предыстория:

  • Новый коронавирус проявился в Китае в конце 2019 года, он получил название SARS-CoV-2, а болезнь, которую он порождает, – COVID-19. 
  • 11 марта ВОЗ объявила пандемию (всемирную эпидемию) в связи с новым коронавирусом.
  • В Украине зарегистрировали 3 случая заражения новым заболеванием. Одна больная Covid-19 умерла

Темы: коронавирус


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