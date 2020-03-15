В Испании за сутки количество больных COVID-19 увеличилось на 1159 человек
За все время распространения COVID-19 зарегистрировано 156 400 случаев заражения. Завершили лечение от коронавируса 74 000 человек умерли 5833.
Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса
Детали: За сутки в Китае зафиксировали 32 новых случаев инфицирования. Вылечились за этот период 1468 человек. По состоянию на 14 марта там начислено 80 995 случаев заражения.
В Европе наблюдается стремительное распространение вируса.
Так в Испании за сутки количество больных увеличилось на 1159 человек. Избавились вируса только 327 человек, умерло - 62.
В Италии за сутки зарегистрировали 3497 инфицированных, 175 летальных случая.
В Германии за указанное время зарегистрировали 910 инфицированных, 2 летальных случая.
Число зараженных во Франции увеличилось на 813 человек.
Также от вируса страдает Швейцария. Там за сутки насчитали 220 новых больных.
Данные 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (обновляются раз в день)
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Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение
Предыстория:
- Новый коронавирус проявился в Китае в конце 2019 года, он получил название SARS-CoV-2, а болезнь, которую он порождает, – COVID-19.
- 11 марта ВОЗ объявила пандемию (всемирную эпидемию) в связи с новым коронавирусом.
- В Украине зарегистрировали 3 случая заражения новым заболеванием. Одна больная Covid-19 умерла