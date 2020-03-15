Коронавирус: 730 украинских туристов закрыли на карантин в отеле Египта

730 украинских граждан будут находиться на карантине в гостинице "Reech Oasis Beach Hotel" (Шарм эль-Шейх, Египет) в связи с выявлением у двух туристов коронавируса COVID-19.

Источник: пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, один из туристов в отеле Египта, который находится на карантине в комментарии УП

Прямая речь Зеленко: "По информации руководства указанного отеля, все туристы, среди которых 730 украинских граждан, помещены на 14-дневный карантин и не смогут покинуть территорию отеля".

"Посольством Украины в АР Египет установлена и поддерживается связь с руководством офисов туристических операторов и принимаются меры по своевременному возврату остальных украинских туристов, которые в настоящее время находятся в Египте".

Детали: По данным МИД, гостиница "Reech Oasis Beach Hotel" была закрыта на карантин 15 марта.

В свою очередь один из отдыхающих в "Reech Oasis Beach Hotel" сообщил в комментарии УП, что вылететь в Украину группа туристов должна была утром 15 марта с перевозчиком Join Up, который отменил вылет, а о карантине в отеле туристов уведомили вечером накануне.

Прямая речь Валерия Стрельца, украинского туриста в отеле Египта: "Руководство отеля не подтверждает официально информацию (о выявлении коронавируса у одного из отдыхающих - ред.). ... Карантин ввели с 21:30 (14 марта - ред.), при этом автобусы регулярно забирают и вывозят итальянских туристов, которые также должны находиться на карантине. Администрация рекомендует ждать дальнейших указаний и не выходить из номеров отеля".

"Сколько будет длиться карантин - никто не знает. В отеле нас кормят, не по тарифу "all inclusive", а по тарифу "сухпай". Этого в принципе достаточно. Если нужны лекарства или какие-то памперсы, детсткое питание - у меня маленький ребенок - это готовы предоставить. Надеюсь государство не забудет о нас и не оставит в Египте".

Предыстория:

Ранее в Мининфраструктуры сообщили, что украинские туристы, которые отдыхали в отелях "Reef Oasis Beach Resort 5" и "Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*" на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада (Египет), будут находиться на карантине в связи с тем, что в местах отдыха были выявлены лица с подозрением на коронавирус.

Информация о количестве граждан Украины, которые остались в Египте, не уточнялась.

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