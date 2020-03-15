Літак SkyUp полетів до Італії по українців, які раніше застрягли на кордоні

Літак SkyUp Airlines вилетів на виконання спеціального рейсу, який евакуюватиме українців, які раніше застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.

Джерело: SkyUp Airlines у Facebook

Дослівно: "15 березня о 16:00 літак SkyUp Airlines вилетів на виконання спеціального рейсу. Він евакуюватиме з Венеції українців, які раніше намагалися повернутися в Україну, однак застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.

Рейс виконується за ініціативи президента України Володимира Зеленського та на виконання рішення уряду. Це тільки перший борт, який здійснює евакуацію українців, що не можуть повернутися додому через карантин".

Деталі: В авіакомпанії повідомили, що літак UR-SQD, Boeing 737 – 700 розрахований на 149 пасажирів.

Він вилетів за маршрутом Київ (Бориспіль) – Венеція (аеропорт Марко Поло) – Київ (Бориспіль).

Станом на момент публікації має бути евакуйовано 95 осіб.

На борту літака, крім екіпажу, присутні медичні працівники Центру медицини катастроф. Весь екіпаж забезпечений захисними масками та дезінфікуючими засобами.

Медичний огляд пасажирів буде здійснюватися в Італії до посадки на літак, під час польоту лікарі проводитимуть медико-санітарний нагляд.

Зазначається, що після прибуття в Україну всі евакуйовані зобов’язані здійснити 14-денну самоізоляцію (домашній карантин).

Що стосується екіпажу, то в SkyUp зазначили, що він не виходить з літака в зону карантину, тому немає підстав здійснювати самоізоляцію.

За ініціативи авіакомпанії після виконання рейсу на борту літака буде проведено дезінфекцію і прибирання згідно з технологією, визначеною аеропортом. Після обробки літак провітрять та виконають його генеральне прибирання.

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