Словенія пропустила частину автобусів з українцями, які повертаються з Італії

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Неділя, 15 березня 2020, 00:31

Уряд Словенії дозволив транзитний проїзд частині транспортних засобів, що були заблоковані на італійсько-словенському кордоні, де серед інших застрягли й українські перевізники. 

Джерело: міністр інфраструктури Владислав Криклій

Пряма мова: "На кордоні Італії та Словенії були заблоковані серед інших і українські перевізники. Два дні спілкування з колегами зі Словенії та інших країн дали результат.

Міністерство інфраструктури Республіки Словенія підтвердило, що перша група транспортних засобів перейшла італійсько-словенський кордон.

Вантажівки та автобуси прямують в країну реєстрації транспортних засобів. Наразі формують колони по 15 авто та дозволяють транзитний проїзд.

Триває робота над загальним рішенням для транзитного транспорту в Шенгенській зоні".

Що передувало

Кабінет міністрів прийняв рішення щодо евакуації громадян України з Італії через епідемію коронавірусу COVID-19.

Україна повністю обмежує пасажирське авіасполучення з 17 березня через спалах нового коронавірусу. 

Також Україна закриває кордон для іноземців на два тижні. 

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці, які вилетіли з України чартерними рейсами у туристичну подорож, повернуться додому згідно розкладу.

Інші українці, які не встигнуть повернутися до 17 березня, мають звернутися в Українське консульство. Вони будуть повернуті додому окремими нерегулярними рейсами. 

Довідка: За останні дві доби в Італії кількість хворих на коронавірус збільшилась на 5198, померли 439 особи.

Всього в Італії зафіксовано 17 660 випадків інфікування, померло 1266 осіб. 

13 березня в італійській лікарні померла громадянка України, у якої виявили коронавірус COVID-19.

Теми: Італія коронавірус Словенія


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