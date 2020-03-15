Самолет SkyUp полетел в Италию за украинцами, ранее застрявшими на границе
Самолет SkyUp Airlines вылетел на выполнение специального рейса, чтобы эвакуировать украинцев, которые ранее застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией.
Источник: SkyUp Airlines в Facebook
Дословно: "15 марта в 16:00 самолет SkyUp Airlines вылетел на выполнение специального рейса. Он будет эвакуировать из Венеции украинцев, которые ранее пытались вернуться в Украину, однако застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией.
Рейс выполняется по инициативе президента Украины Владимира Зеленского и во исполнение решения правительства. Это только первый борт, который осуществляет эвакуацию украинцев, которые не могут вернуться домой из-за карантина".
Детали: В авиакомпании сообщили, что самолет UR-SQD, Boeing 737 - 700 рассчитан на 149 пассажиров.
Он вылетел по маршруту Киев (Борисполь) – Венеция (аэропорт Марко Поло) – Киев (Борисполь).
По состоянию на момент публикации должно быть эвакуировано 95 человек.
На борту, кроме экипажа, присутствуют медицинские работники Центра медицины катастроф. Весь экипаж обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами.
Медицинский осмотр пассажиров будет осуществляться в Италии до посадки на самолет, во время полета врачи будут проводить медико-санитарный надзор.
Отмечается, что по прибытии в Украину все эвакуированные обязаны осуществить 14-дневную самоизоляцию (домашний карантин).
Что касается экипажа, то в SkyUp отметили, что он не выходит из самолета в зону карантина, поэтому нет оснований осуществлять самоизоляцию.
По инициативе авиакомпании после выполнения рейса на борту самолета будет проведена дезинфекция и уборка по технологии, определенной аэропортом. После обработки самолет проветрят и выполнят его генеральную уборку.
Предыстория:
- 13 марта на границе между Италией и Словенией застряла группа украинцев, которые возвращались из Италии, но словенские пограничники их не пускали из-за вспышки коронавируса. Словения закрыла свою границу с Италией для некоммерческого движения, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
- 14 марта правительство Словении позволило транзитный проезд части транспортных средств, которые были заблокированы на итальянско-словенском границе, где среди прочих застряли и украинские перевозчики.
- 14 марта Кабинет министров принял решение об эвакуации граждан Украины из Италии из-за эпидемии коронавируса COVID-19.