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Самолет SkyUp полетел в Италию за украинцами, ранее застрявшими на границе

Воскресенье, 15 марта 2020, 16:49
Самолет SkyUp полетел в Италию за украинцами, ранее застрявшими на границе

Самолет SkyUp Airlines вылетел на выполнение специального рейса, чтобы эвакуировать украинцев, которые ранее застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией.

Источник: SkyUp Airlines в Facebook

Дословно: "15 марта в 16:00 самолет SkyUp Airlines вылетел на выполнение специального рейса. Он будет эвакуировать из Венеции украинцев, которые ранее пытались вернуться в Украину, однако застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией.

Рейс выполняется по инициативе президента Украины Владимира Зеленского и во исполнение решения правительства. Это только первый борт, который осуществляет эвакуацию украинцев, которые не могут вернуться домой из-за карантина".

Детали: В авиакомпании сообщили, что самолет UR-SQD, Boeing 737 - 700 рассчитан на 149 пассажиров.

Он вылетел по маршруту Киев (Борисполь) – Венеция (аэропорт Марко Поло) – Киев (Борисполь).

По состоянию на момент публикации должно быть эвакуировано 95 человек.

На борту, кроме экипажа, присутствуют медицинские работники Центра медицины катастроф. Весь экипаж обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами.

Медицинский осмотр пассажиров будет осуществляться в Италии до посадки на самолет, во время полета врачи будут проводить медико-санитарный надзор.

Отмечается, что по прибытии в Украину все эвакуированные обязаны осуществить 14-дневную самоизоляцию (домашний карантин).

Что касается экипажа, то в SkyUp отметили, что он не выходит из самолета в зону карантина, поэтому нет оснований осуществлять самоизоляцию.

По инициативе авиакомпании после выполнения рейса на борту самолета будет проведена дезинфекция и уборка по технологии, определенной аэропортом. После обработки самолет проветрят и выполнят его генеральную уборку.

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Предыстория:

  • 13 марта на границе между Италией и Словенией застряла группа украинцев, которые возвращались из Италии, но словенские пограничники их не пускали из-за вспышки коронавируса. Словения закрыла свою границу с Италией для некоммерческого движения, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
  • 14 марта правительство Словении позволило транзитный проезд части транспортных средств, которые были заблокированы на итальянско-словенском границе, где среди прочих застряли и украинские перевозчики.
  • 14 марта Кабинет министров принял решение об эвакуации граждан Украины из Италии из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Украинская правда

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Темы: авиаИталиякоронавирус
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