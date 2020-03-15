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На Буковині одиноким стареньким доставлятимуть продукти й ліки

Неділя, 15 березня 2020, 17:39
На Буковині одиноким стареньким доставлятимуть продукти й ліки

У Чернівецькій області одиноким особам похилого віку та людям, які перебувають у складних життєвих обставинах, продукти та ліки доставлятимуть спеціальні мобільні групи.

Джерело: Чернівецька облдержадміністрація

Дослівно: На засіданні штабу з упередження коронавірусу COVID-19 15 березня обговорено стандарт надання соціальної підтримки одиноким особам похилого віку та людям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Саме ця категорія громадян є найбільш вразливою для коронавірусної інфекції. Тому в області буде актуалізована інформація про кількість осіб зазначеної категорії, визначена їх потреба в дезінфікуючих засобах, продуктах і медикаментах, а також спроможність у власному забезпеченні, за підтримки родичів, волонтерів та громадських організацій.

Щоб упередити поширення інфекції та посилити соціальний захист потребуючих, райдержадміністраціям, Чернівецькій міській раді, ОТГ доручено створити мобільні робочі групи, які відвідуватимуть одиноких громадян, аби забезпечити їх необхідними деззасобами, продуктами харчування, ліками".

Деталі: Доручено також розробити план співпраці між сімейними лікарями і місцевими надавачами соціальних послуг та долучити до спільної роботи представників громадських організацій, волонтерів.

У Чернівецькій ОДА також повідомили, що в інфекційному відділенні обласної клінічної лікарні продовжують лікувати двох пацієнтів, у яких підтверджено коронавірус.

Дослівно: "Чернівчанин, у якого діагностували COVID-19 3 березня, не лихоманить. Стан буковинця, у якого виявили вірус 12 березня, покращився, лихоманки немає. За пацієнтами здійснюють цілодобовий нагляд".

Передісторія:

  • В Україні зареєстровано 3 лабораторно підтверджених випадки COVID-19: у Чернівецькій області – два випадки та в Житомирській – один (летальний). 
  • Із підтверджених випадків у Чернівецькій області – обоє у чоловіків (один побував в Італії з дружиною, інший заразився від дружини, яка побувала в Італії).

Українська правда

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Теми: Чернівецька областькоронавіруссоцстандарти
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