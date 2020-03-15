На Буковине одиноким старикам будут доставлять продукты и лекарства

786 просмотров
Воскресенье, 15 марта 2020, 18:39

В Черновицкой области одиноким пожилым людям и людям, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, продукты и лекарства будут доставлять специальные мобильные группы.

Источник: Черновицкая облгосадминистрация

Дословно: На заседании штаба по предупреждению коронавируса COVID-19 15 марта обсужден стандарт предоставления социальной поддержки одиноким пожилым людям и людям, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Именно эта категория граждан является наиболее уязвимой для коронавирусной инфекции. Поэтому в области будет актуализирована информация о количестве лиц указанной категории, определена их потребность в дезинфицирующих средствах, продуктах и ​​медикаментах, а также способность в собственном обеспечении, при поддержке родственников, волонтеров и общественных организаций.

Чтобы предотвратить распространение инфекции и усилить социальную защиту нуждающихся, райгосадминистрациям, Черновицкому городскому совету, ОТГ поручено создать мобильные рабочие группы, которые будут посещать одиноких граждан, чтобы обеспечить их необходимыми дезсредствами, продуктами питания, лекарствами".

Детали: Поручено также разработать план сотрудничества между семейными врачами и местными поставщиками социальных услуг и привлечь к совместной работе представителей общественных организаций, волонтеров.

В Черновицкой ОГА также сообщили, что в инфекционном отделении областной клинической больницы продолжают лечить двух пациентов, у которых подтвержден коронавирус.

Дословно: "Черновчанин, у которого диагностировали COVID-19 3 марта, не лихорадит. Состояние буковинца, у которого обнаружили вирус 12 марта, улучшилось, лихорадки нет. За пациентами осуществляют круглосуточный надзор".

Предыстория:

  • В Украине зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая COVID-19: в Черновицкой области – два случая и в Житомирской – один (летальный). 
  • В Черновицкой области – оба случая у мужчин (один побывал в Италии с женой, другой заразился от жены, которая побывала в Италии).

Украинская правда
Темы: Черновицкая область коронавирус соцстандарты


powered by lun.ua
Материалы по теме
Еще трех человек проверяют на коронавирус на Буковине 15 марта 2020, 12:26
Черновицкая область объявляет чрезвычайное положение с субботы 13 марта 2020, 20:39
С подозрением Covid-19 госпитализировали еще двух украинцев 13 марта 2020, 18:55
Все новости
Главные новости
Самолет SkyUp полетел в Италию за украинцами, ранее застрявшими на границе
Коронавирус: 730 украинских туристов закрыли на карантин в отеле Египта
В МАУ пояснили "взлет" цен накануне карантина: паника
В МОЗ предлагают ограничить работу общепита
Все новости
Дети

Идеи для совместных игр с детьми от украинских родителей

советы

Как эффективно работать из дома и не потерять баланс

здоровье

4 способа безопасных поздравлений во времена коронавируса

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!