На Буковине одиноким старикам будут доставлять продукты и лекарства

В Черновицкой области одиноким пожилым людям и людям, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, продукты и лекарства будут доставлять специальные мобильные группы.

Источник: Черновицкая облгосадминистрация

Дословно: На заседании штаба по предупреждению коронавируса COVID-19 15 марта обсужден стандарт предоставления социальной поддержки одиноким пожилым людям и людям, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Именно эта категория граждан является наиболее уязвимой для коронавирусной инфекции. Поэтому в области будет актуализирована информация о количестве лиц указанной категории, определена их потребность в дезинфицирующих средствах, продуктах и ​​медикаментах, а также способность в собственном обеспечении, при поддержке родственников, волонтеров и общественных организаций.

Чтобы предотвратить распространение инфекции и усилить социальную защиту нуждающихся, райгосадминистрациям, Черновицкому городскому совету, ОТГ поручено создать мобильные рабочие группы, которые будут посещать одиноких граждан, чтобы обеспечить их необходимыми дезсредствами, продуктами питания, лекарствами".

Детали: Поручено также разработать план сотрудничества между семейными врачами и местными поставщиками социальных услуг и привлечь к совместной работе представителей общественных организаций, волонтеров.

В Черновицкой ОГА также сообщили, что в инфекционном отделении областной клинической больницы продолжают лечить двух пациентов, у которых подтвержден коронавирус.

Дословно: "Черновчанин, у которого диагностировали COVID-19 3 марта, не лихорадит. Состояние буковинца, у которого обнаружили вирус 12 марта, улучшилось, лихорадки нет. За пациентами осуществляют круглосуточный надзор".

Предыстория: