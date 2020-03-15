В Україну прибув спецборт із евакуйованими з Італії

8991 перегляд
Неділя, 15 березня 2020, 22:34
скріншот відео

В Україну прибув спецрейс SkyUp Airlines із евакуйованими з Італії українцями, які раніше застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.

Джерело: трансляція Офісу президента

 
скріншот відео

Деталі: Близько 22:30 літак приземлився в аеропорту "Бориспіль".

Як видно з трансляції, пасажири виходили з літака в масках.

Що передувало: У неділю літак SkyUp Airlines вилетів на виконання спеціального рейсу, що евакуюватиме українців, які раніше застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.

 

На борту літака, крім екіпажу, присутні медичні працівники Центру медицини катастроф. Весь екіпаж забезпечений захисними масками та дезінфікуючими засобами.

МОЗ повідомляло, що перед посадкою на борт евакуйованих протестують на COVID-19. 

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначав, що на борт були допущені тільки здорові люди, які мають пройти 14-денну самоізоляцію вдома. 

Українська правда
Теми: коронавірус Італія авіа


powered by lun.ua
Матеріали за темою
МОЗ і Facebook запускають сервіс інформування про коронавірус 15 березня 2020, 22:11
Львів закриває всі магазини, крім продуктових і аптек – мер 15 березня 2020, 21:39
В Україну з Італії повертаються 123 особи, усі здорові – МЗС, МОЗ 15 березня 2020, 20:47
Усі новини
Головні новини
В Україну прибув спецборт із евакуйованими з Італії
Львів закриває всі магазини, крім продуктових і аптек – мер
Лікарні зобов'яжуть перенести планові операції через коронавірус – Ляшко
МОЗ рекомендуватиме обмежити роботу громадського транспорту
Усі новини
Освіта

ЗНО з історії України: аналіз, лайфхаки та поради експертів

психологія

6 порад, як контролювати себе під час спалаху гніву

думка

Чи можна дітям гратися з їжею?