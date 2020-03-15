В Україну прибув спецборт із евакуйованими з Італії

В Україну прибув спецрейс SkyUp Airlines із евакуйованими з Італії українцями, які раніше застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.

Джерело: трансляція Офісу президента

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Деталі: Як видно з трансляції, пасажири виходили з літака в масках.

Пізніше в ОП повідомили, що в Україну прибув літак зі 123 українцями на борту. За дорученням президента було організовано їхню доставку літаком авіакомпанії SkyUp з італійської Венеції (аеропорт "Марко Поло").

О 22:23 спецрейсом до Києва повернулися пасажири двох автобусів, які раніше застрягли на італійсько-словенському кордоні, а також ті, хто виявив бажання виїхати з Італії.

Всі евакуйовані є українськими громадянами, крім двох осіб, котрі мають дозвіл на проживання в Україні і, згідно з постановою Кабінету міністрів, можуть в'їжджати в нашу країну.

Дослівно: "Перед посадкою у літак в Італії всі пасажири пройшли медогляд на ознаки можливого захворювання. За інформацією італійської сторони, на борт були допущені лише здорові люди, без симптомів хвороби. Після прибуття до Києва пасажирів також оглянуть медики.

На борту літака перебували лікарі українського Центру медицини катастроф, які мали експрес-тести для діагностики на наявність коронавірусу, а також безконтактні термометри. Під час польоту лікарі проводили медико-санітарний нагляд. Екіпаж був забезпечений захисними масками та дезінфекційними засобами.

Всі евакуйовані підписали згоду на проходження добровільної самоізоляції після повернення в Україну в домашніх умовах протягом 14 днів. За порушення домашнього карантину передбачена відповідальність.

На самоізоляцію будуть відправлені люди без симптомів гострих вірусних захворювань і з негативним результатом тесту на COVID-19".

Що передувало: У неділю літак SkyUp Airlines вилетів на виконання спеціального рейсу, що евакуюватиме українців, які раніше застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.

На борту літака, крім екіпажу, присутні медичні працівники Центру медицини катастроф. Весь екіпаж забезпечений захисними масками та дезінфікуючими засобами.

МОЗ повідомляло, що перед посадкою на борт евакуйованих протестують на COVID-19.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначав, що на борт були допущені тільки здорові люди, які мають пройти 14-денну самоізоляцію вдома.