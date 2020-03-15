В Україну прибув спецборт із евакуйованими з Італії

В Україну прибув спецрейс SkyUp Airlines із евакуйованими з Італії українцями, які раніше застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.

Джерело: трансляція Офісу президента

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Деталі: Близько 22:30 літак приземлився в аеропорту "Бориспіль".

Як видно з трансляції, пасажири виходили з літака в масках.

Що передувало: У неділю літак SkyUp Airlines вилетів на виконання спеціального рейсу, що евакуюватиме українців, які раніше застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.

На борту літака, крім екіпажу, присутні медичні працівники Центру медицини катастроф. Весь екіпаж забезпечений захисними масками та дезінфікуючими засобами.

МОЗ повідомляло, що перед посадкою на борт евакуйованих протестують на COVID-19.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначав, що на борт були допущені тільки здорові люди, які мають пройти 14-денну самоізоляцію вдома.