В Украину прибыл спецборт с эвакуированными из Италии

В Украину прибыл спецрейс SkyUp Airlines с эвакуированными из Италии украинцами, которые ранее застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией.

Источник: трансляция Офиса президента

Детали: Как видно из трансляции, пассажиры выходили из самолета в масках.

Позже в ОП сообщили, что в Украину прибыл самолет с 123 украинцами на борту. По поручению президента была организована их доставка самолетом авиакомпании SkyUp из итальянской Венеции (аэропорт "Марко Поло").

В 22:23 спецрейсом в Киев вернулись пассажиры двух автобусов, которые ранее застряли на итальянско-словенской границе, а также те, кто изъявил желание уехать из Италии.

Все эвакуированные являются украинскими гражданами, кроме двух человек, которые имеют вид на жительство в Украине и, согласно постановлению Кабинета министров, могут въезжать в нашу страну.

Дословно: "Перед посадкой в ​​самолет в Италии все пассажиры прошли медосмотр на признаки возможного заболевания. По информации итальянской стороны, на борт были допущены только здоровые люди, без симптомов болезни. По прибытии в Киев пассажиров также осмотрят медики.

На борту самолета находились врачи украинского Центра медицины катастроф, которые имели экспресс-тесты для диагностики на наличие коронавируса, а также бесконтактные термометры. Во время полета врачи проводили медико-санитарное наблюдение. Экипаж был обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами.

Все эвакуированные подписали согласие на прохождение добровольной самоизоляции после возвращения в Украину в домашних условиях в течение 14 дней. За нарушение домашнего карантина предусмотрена ответственность.

На самоизоляцию будут отправлены люди без симптомов острых вирусных заболеваний и с отрицательным результатом теста на COVID-19".

Что предшествовало: В воскресенье самолет SkyUp Airlines вылетел на выполнение специального рейса, чтобы эвакуировать украинцев, которые ранее застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией.

На борту, кроме экипажа, присутствуют медицинские работники Центра медицины катастроф. Весь экипаж обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами.

Минздрав сообщал, что перед посадкой на борт эвакуированных протестируют на COVID-19.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко отмечал, что на борт были допущены только здоровые люди, которые должны пройти 14-дневную самоизоляцию дома.