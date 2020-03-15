В Украину прибыл спецборт с эвакуированными из Италии

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Воскресенье, 15 марта 2020, 22:34
скриншот видео

В Украину прибыл спецрейс SkyUp Airlines с эвакуированными из Италии украинцами, которые ранее застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией.

Источник: трансляция Офиса президента

 

Детали: Около 22:30 самолет приземлился в аэропорту "Борисполь".

Как видно из трансляции, пассажиры выходили из самолета в масках.

Что предшествовало: В воскресенье самолет SkyUp Airlines вылетел на выполнение специального рейса, чтобы эвакуировать украинцев, которые ранее застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией.

 

На борту, кроме экипажа, присутствуют медицинские работники Центра медицины катастроф. Весь экипаж обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами.

Минздрав сообщал, что перед посадкой на борт эвакуированных протестируют на COVID-19.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко отмечал, что на борт были допущены только здоровые люди, которые должны пройти 14-дневную самоизоляцию дома.

Украинская правда
Темы: коронавирус Италия авиа


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