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В Україну з Італії повертаються 123 особи, усі здорові – МЗС, МОЗ

Неділя, 15 березня 2020, 19:47
В Україну з Італії повертаються 123 особи, усі здорові – МЗС, МОЗ

У неділю ввечері в Україну спецрейсом авіакомпанії SkyUp мають повернутися 123 евакуйованих з Італії особи.

Джерело: головний санлікар Віктор Ляшко, міністр інфраструктури Владислав Криклій та глава МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу в неділю

Деталі: За словами Кулеби, бортом мало летіти 126 людей, але троє з них не з'явилися вчасно в аеропорт у Венеції, тому в літак зайшли 123 людини.

Він також зазначив, що на борту перебуває 4 особи, двоє з яких є іноземцями, але мають дозвіл на постійне проживання в Україні, а ще дві особи – громадяни України, у яких виявили також паспорти інших держав.

За словами Криклія, літак має прибути в аеропорт "Бориспіль" близько 22:30-23:00 у неділю.

У свою чергу, Ляшко зазначив, що на борт були допущені тільки здорові люди.

Пряма мова Ляшка: "Італійські медики сказали, що перед посадкою на борт було проведено 3 види медичного скринінгу, і на борт допущені тільки здорові люди.

Всі, кого ми привеземо, на даний момент будуть без симптомів хвороби з підтвердженими лабораторними засвідченнями, які свідчать про те, що хвороба відсутня".

"Ми всім запропонували заповнити згоду на добровільну самоізоляцію, і всі по прильоту на територію України в домашніх умовах проведуть самоізоляцію, в якій попереджено, що за порушення самоізоляції в домашніх умовах передбачена певна відповідальність".

Деталі: За словами головного санітарного лікаря, адреси проживання всіх евакуйованих громадян відомі, і згодом МОЗ проводитиме вибірковий контроль дотримання умов перебування в самоізоляції.

Що передувало: У неділю літак SkyUp Airlines вилетів на виконання спеціального рейсу, що евакуюватиме українців, які раніше застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.

На борту літака, крім екіпажу, присутні медичні працівники Центру медицини катастроф. Весь екіпаж забезпечений захисними масками та дезінфікуючими засобами.

МОЗ повідомляло, що перед посадкою на борт евакуйованих протестують на COVID-19. 

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Передісторія:

  • 13 березня на кордоні між Італією та Словенією застрягла група українців, які повертались з Італії, але словенські прикордонники їх не пускали через спалах коронавірусу. Словенія закрила свій кордон з Італією для некомерційного руху, щоб запобігти поширенню коронавірусу.
  • 14 березня уряд Словенії дозволив транзитний проїзд частині транспортних засобів, що були заблоковані на італійсько-словенському кордоні, де серед інших застрягли й українські перевізники. 
  • 14 березня Кабінет міністрів прийняв рішення щодо евакуації громадян України з Італії через епідемію коронавірусу COVID-19.

Катерина Тищенко, УП
Теми: Італіякоронавірусавіа
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