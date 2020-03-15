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Перед евакуацією з Італії українців перевірять на коронавірус – МОЗ

Неділя, 15 березня 2020, 17:17
Перед евакуацією з Італії українців перевірять на коронавірус – МОЗ

Українців, яких у неділю евакуюють з Італії, перед посадкою на борт протестують на COVID-19. Людей із негативним тестом по прибутті в Україні направлять на 14-денну самоізоляцію.

Джерело: МОЗ України

Пряма мова головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка: "Нами проведено всі необхідні дослідження для того, щоб оцінити стан здоров’я пасажирів. На самоізоляцію буде відправлено людей без симптомів гострих вірусних захворювань і з негативним результатом тесту на COVID-19.

Наголошую, перебування вдома на самоізоляції, як і здійснення амбулаторного лікування людей з легким перебігом хвороби, безпечне для оточуючих – за умови дотримання рекомендацій Міністерства охорони здоров’я, що містяться у Стандартах надання медичної допомоги".

Що передувало: У неділю літак SkyUp Airlines вилетів на виконання спеціального рейсу, що евакуюватиме українців, які раніше застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.

На борту літака, крім екіпажу, присутні медичні працівники Центру медицини катастроф. Весь екіпаж забезпечений захисними масками та дезінфікуючими засобами.

Передісторія:

  • 13 березня на кордоні між Італією та Словенією застрягла група українців, які повертались з Італії, але словенські прикордонники їх не пускали через спалах коронавірусу. Словенія закрила свій кордон з Італією для некомерційного руху, щоб запобігти поширенню коронавірусу.
  • 14 березня уряд Словенії дозволив транзитний проїзд частині транспортних засобів, що були заблоковані на італійсько-словенському кордоні, де серед інших застрягли й українські перевізники. 
  • 14 березня Кабінет міністрів прийняв рішення щодо евакуації громадян України з Італії через епідемію коронавірусу COVID-19.

Українська правда

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Теми: ІталіяавіакоронавірусМОЗ
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