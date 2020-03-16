У Казахстані на місяць ввели надзвичайний стан через коронавірус

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Понеділок, 16 березня 2020, 00:58

Для захисту громадян від коронавірусу президент Казахстану Касим Токаєв запровадив надзвичайний стан з 15 березня до 16 квітня.

Джерело: указ президента 

Дослівно: "У зв'язку з оголошенням Всесвітньою організацією охорони здоров'я нового коронавірусу COVID-19 пандемією з метою захисту життя та здоров'я громадян запровадити відповідно до законодавства Республіки Казахстан на всій території Республіки Казахстан надзвичайний стан на період з 08 годин 00 хвилин 16 березня 2020 року до 07 годин 00 хвилин 15 квітня 2020 року."

Деталі: У країні посилюється охорона громадського порядку, обмежується функціонування торгових об’єктів, зупиняється робота торгових центрів та запроваджується карантин.

Також встановлюється обмеження на в’їзд та виїзд з території Казахстану.

За останніми даними, у країні зареєстрували 8 випадків зараження новим захворюванням. 

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Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Нагадаємо: 

  • Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.
  • З початку року референс-лабораторія Центру громадського здоров’я протестувала близько 500 зразків на нову коронавірусну інфекцію COVID-19.
  • Станом на ранок 14 березня в Україні зареєстровано 3 лабораторно підтверджених випадки COVID-19: у Чернівецькій області – два випадки та в Житомирській – один (летальний). 

Українська правда
Теми: коронавірус Казахстан


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