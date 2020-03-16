В Казахстане на месяц ввели чрезвычайное положение из-коронавируса

Для защиты граждан от коронавируса президент Казахстана Касым Токаев ввел чрезвычайное положение с 15 марта до 16 апреля.

Источник: указ президента

Дословно: "В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией в целях защиты жизни и здоровья граждан ввести в соответствии с законодательством Республики Казахстан на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года."

Детали: В стране усиливается охрана общественного порядка, ограничивается функционирования торговых объектов, останавливается работа торговых центров и вводится карантин.

Также устанавливается ограничение на въезд и выезд с территории Казахстана.

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Напомним: