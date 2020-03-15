В Казахстане на месяц ввели чрезвычайное положение из-коронавируса
Для защиты граждан от коронавируса президент Казахстана Касым Токаев ввел чрезвычайное положение с 15 марта до 16 апреля.
Источник: указ президента
Дословно: "В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией в целях защиты жизни и здоровья граждан ввести в соответствии с законодательством Республики Казахстан на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года."
Детали: В стране усиливается охрана общественного порядка, ограничивается функционирования торговых объектов, останавливается работа торговых центров и вводится карантин.
Также устанавливается ограничение на въезд и выезд с территории Казахстана.
По последним данным, в стране зарегистрировали 8 случаев заражения новым заболеванием.
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Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран
Напомним:
- Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.
- С начала года референс-лаборатория Центра общественного здоровья протестовала около 500 образцов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.
- По состоянию на утро 14 марта в Украине зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая COVID-19: в Черновицкой области – два случая и в Житомирской – один (летальный).