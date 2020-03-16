Українцям, які були в Австрії, рекомендують пройти тест на Covid-19

Громадянам України, які нещодавно відвідували місто Тіроль, рекомендують пройти тест на виявлення коронавірусу.

Джерело: Олександр Щерба, посол України в Австрії, у Facebook

Деталі: Посол зауважує, що це особливо стосується тих, хто відпочив на австрійському курорті Ischgl у Тіролі.

Він додав, що також випадки зараження були зафіксовані у Санкт-Антоні.

У коментарях до допису Щерба додав, що, якщо можливості тест зробити немає, то варто залишитись в самоізоляції.

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