Українцям, які були в Австрії, рекомендують пройти тест на Covid-19
Громадянам України, які нещодавно відвідували місто Тіроль, рекомендують пройти тест на виявлення коронавірусу.
Джерело: Олександр Щерба, посол України в Австрії, у Facebook
Деталі: Посол зауважує, що це особливо стосується тих, хто відпочив на австрійському курорті Ischgl у Тіролі.
Він додав, що також випадки зараження були зафіксовані у Санкт-Антоні.
У коментарях до допису Щерба додав, що, якщо можливості тест зробити немає, то варто залишитись в самоізоляції.
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Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн
Передісторія:
- Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.
- З початку року референс-лабораторія Центру громадського здоров’я протестувала близько 500 зразків на нову коронавірусну інфекцію COVID-19.
- Станом на ранок 14 березня в Україні зареєстровано 3 лабораторно підтверджених випадки COVID-19: у Чернівецькій області – два випадки та в Житомирській – один (летальний).
- Опівночі 16 березня в Україну припиняють пускати іноземців та закривають близько сотні пунктів пропуску.