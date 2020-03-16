Українцям, які були в Австрії, рекомендують пройти тест на Covid-19

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Понеділок, 16 березня 2020, 04:35

Громадянам України, які нещодавно відвідували місто Тіроль, рекомендують пройти тест на виявлення коронавірусу.

Джерело: Олександр Щерба, посол України в Австрії, у Facebook

Деталі: Посол зауважує, що це особливо стосується тих, хто відпочив на австрійському курорті Ischgl у Тіролі.

Він додав, що також випадки зараження були зафіксовані у Санкт-Антоні.

У коментарях до допису Щерба додав, що, якщо можливості тест зробити немає, то варто залишитись в самоізоляції. 

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Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Передісторія: 

  • Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.
  • З початку року референс-лабораторія Центру громадського здоров’я протестувала близько 500 зразків на нову коронавірусну інфекцію COVID-19.
  • Станом на ранок 14 березня в Україні зареєстровано 3 лабораторно підтверджених випадки COVID-19: у Чернівецькій області – два випадки та в Житомирській – один (летальний). 
  • Опівночі 16 березня в Україну припиняють пускати іноземців та закривають близько сотні пунктів пропуску.

Українська правда
Теми: коронавірус МЗС Австрія


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