Украинцам, которые были в Австрии, рекомендуют пройти тест на Covid-19

Гражданам Украины, которые недавно посещали город Тироль, рекомендуют пройти тест на выявление коронавируса.

Источник: Александр Щерба, посол Украины в Австрии, в Facebook

Детали: Посол отмечает, что это особенно касается тех, кто отдыхал на австрийском курорте Ischgl в Тироле.

Он добавил, что также случаи заражения были зафиксированы в Санкт-Антоне.

В комментариях к посту Щерба добавил, что, если возможности тест сделать нет, то стоит остаться в самоизоляции.

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