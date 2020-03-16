Украинцам, которые были в Австрии, рекомендуют пройти тест на Covid-19

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Понедельник, 16 марта 2020, 04:35

Гражданам Украины, которые недавно посещали город Тироль, рекомендуют пройти тест на выявление коронавируса.

Источник: Александр Щерба, посол Украины в Австрии, в Facebook

Детали: Посол отмечает, что это особенно касается тех, кто отдыхал на австрийском курорте Ischgl в Тироле.

Он добавил, что также случаи заражения были зафиксированы в Санкт-Антоне.

В комментариях к посту Щерба добавил, что, если возможности тест сделать нет, то стоит остаться в самоизоляции.

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Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Предыстория:

  • Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля. 
  • С начала года референс-лаборатория Центра общественного здоровья протестовала около 500 образцов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. 
  • По состоянию на утро 14 марта в Украине зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая COVID-19: в Черновицкой области – два случая и в Житомирской – один (летальный). 
  • В полночь 16 марта в Украину прекращают пускать иностранцев и закрывают около сотни пунктов пропуска.

Украинская правда
Темы: коронавирус МИД Австрия


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