Украинцам, которые были в Австрии, рекомендуют пройти тест на Covid-19
Понедельник, 16 марта 2020, 03:35
Гражданам Украины, которые недавно посещали город Тироль, рекомендуют пройти тест на выявление коронавируса.
Источник: Александр Щерба, посол Украины в Австрии, в Facebook
Детали: Посол отмечает, что это особенно касается тех, кто отдыхал на австрийском курорте Ischgl в Тироле.
Он добавил, что также случаи заражения были зафиксированы в Санкт-Антоне.
В комментариях к посту Щерба добавил, что, если возможности тест сделать нет, то стоит остаться в самоизоляции.
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Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран
Предыстория:
- Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.
- С начала года референс-лаборатория Центра общественного здоровья протестовала около 500 образцов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.
- По состоянию на утро 14 марта в Украине зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая COVID-19: в Черновицкой области – два случая и в Житомирской – один (летальный).
- В полночь 16 марта в Украину прекращают пускать иностранцев и закрывают около сотни пунктов пропуска.
Украинская правда